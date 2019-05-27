Доступней, эффективней, ближе к людям: Внедрение инновационных технологий в главном территориальном Управлении юстиции в Одесской области

Руслан Сауляк рассказал об итогах работы главного территориального управления юстиции в Одесской области за первый год своей каденции.

Вопрос: Недавно исполнился ровно год с того момента, как Вы возглавили Главное территориальное управление юстиции в Одесской области. Скажите, какие задачи из тех, которые Вы ставили перед собой на этой должности уже удалось выполнить?

- Основной целью, которая была поставлена мной на этой должности - это создать такой коллектив, который работал бы как единое целое, который работал бы слаженно над выполнением главной задачи - предоставлением услуг населению качественно и оперативно. Для достижения этой цели за прошедший год нами было открыто сразу несколько сервисов. Первый такой, наверное, самый инновационный - Open Space. Этот сервис предоставляет услуги, связанные с органами регистрации актов гражданского состояния: повторная выдача свидетельства о браке, свидетельства о рождении и т.д. Если раньше на эту услугу людьми тратилось несколько дней, то сейчас мы предоставляем её за тридцать-сорок минут: человек получает необходимый ему документ, непосредственно в месте, где он написал заявление. Также был открыт Центр исполнения решений - благодаря этому сервису можно прийти оплатить штраф, узнать информацию по поводу исполнительного производства – является ли тот или иной человек должником. Этот сервис мы открыли в новом здании на улице Разумовской, там же, где сейчас находится и Open Space – мы открыли такое единое пространство, куда человек приходит, и, одновременно может получить несколько услуг. К слову, само это помещение очень комфортное – мы сделали там ремонт, создали все необходимые условия - детский уголок, место ожидания, которое оборудовано для людей с ограниченными возможностями; внедрена и работает функция электронной очереди – то есть человек не сидит в очереди как раньше – он получает талончик, его вызывают и он идёт к тому оператору, который его обслуживает – то ли это государственная исполнительная служба, то ли это РАГС – не имеет значения – он вызывается и ему предоставляют услугу. Очень удобным фактором является и наличие терминалов «Приват банка» в нашем Центре - поскольку по закону ни один сотрудник не имеет права принимать наличные деньги, все операции осуществляется через банки; и если раньше человеку нужно было искать ближайший банк, где бы он смог оплатить стоимость услуги, то сейчас такой необходимости нет: все можно оплатить в терминале – как видим, всё происходит гораздо быстрей и удобней чем раньше. В этом году у нас планируется открытие ещё двух центров OpenSpace в Одесской области, чтобы люди в районах также смогли пользоваться данным сервисом.

На сегодняшний день мы являемся одной из 6-ти областей в проекте создания Центров исполнения решений и по показателям мы занимаем лидирующие позиции по оказанию услуг – люди к нам обращаются и это самое важное, это фактор, показывающий эффективность нашей деятельности.

Что касается конкретных результатов за прошедший год – я могу с гордостью сказать, что наша служба на данный момент находится в пятёрке лучших служб Украины по исполнению судебных решений, а также входит пятёрку лучших по исполнению решений, связанных с алиментами. Могу привести такой красноречивый пример: буквально в этом месяце полностью погасил сумму задолженности плательщик, у которого было больше 800 тысяч гривен задолженности по алиментам! – сумма копилась с 2016 года и вот на данный момент задолженности вообще нет.

С момента реализации проекта «Чужих детей не бывает» удалось достичь внушительных результатов - если сравнивать 2017 год, когда было взыскано чуть больше, чем 163 миллиона в пользу детей, то уже в 2018 мы взыскали более 418 миллионов гривен, а в этом году, вот за эти 4 месяца мы уже взыскали 138 миллионов в пользу детей – я считаю, что это один из таких важных, нужных показателей работы нашего управления в целом, и непосредственно исполнительной службы Одесской области. Очень актуальным остаётся вопрос задолженности предприятий по зарплате сотрудникам. По заработной плате: за первые 5 месяцев 2019 года людям было возвращено более 5 миллионов гривен зарплаты. Таким образом, мы проводим очень активную работу, что подтверждается многими фактическими данными. Ещё один важный показатель – это то, что мы открыты – и у меня, и у моих заместителей есть дни приёма, когда мы общаемся с гражданами, принимаем жалобы, предложения, хотя на самом деле мы не ограничиваемся приёмными днями – люди приходят в любое время и я, и мои заместители - мы принимаем всех, кто к нам обращается.

Вопрос: А какие ещё проекты, направленные на повышения доступности услуг управления юстиции, общественно полезные проекты Вы реализовываете?

- На самом деле у нас очень много проектов – это и проект «Брак за сутки», который касается выдачи акта гражданского состояния, и выдача свидетельства о рождении ребёнка в роддоме – новый сервис, который мы предоставляем – то есть теперь мамам новорождённых детей не нужно ехать в органы РАГС подавать документы. Наш сотрудник приходит, берёт все документы и на следующий день или даже в этот же день предоставляет документ – свидетельство о рождении ребёнка. В сфере социальной защиты мы предоставляем получение на карточку денег государственной помощи на ребёнка, а также помощь в регистрации ребёнка по месту жительства. Кроме того, у нас есть совместный со школами проект «Стоп буллинг», это сейчас очень нашумевшая, очень резонансная тема и у нас проведено очень много мероприятий в этом направлении и за прошлый год, и вот уже за нынешний. На сегодняшний день у нас также действует проект сотрудничества с семейными советниками и общественными советниками – это люди, которые работают на общественных началах – это могут быть люди без высшего юридического образования, они проходят у нас специальные тренинги и потом уже работают в своих районах, занимаются вопросами насилия в семье, другими важнейшими вопросами и оперативно передают нам информацию о случаях правонарушений. Думаю, стоит рассказать о такой на мой взгляд очень важной услуге как «СМС Маяк». Сразу скажу - это платная услуга Министерства юстиции Украины, она заключается в смс-информировании о любых изменениях, которые происходят с недвижимостью в государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. В зависимости от полноты этой услуги она стоит 30 или 300 гривен. Любой человек, поставивший свою квартиру, свой земельный участок, другое недвижимое имущество на «СМС Маяк» как только в реестре появляется заявка о том, что его хотят перерегистрировать, сразу же получает смс сообщение об этом. То есть таким образом мы можем пресечь преступные действия с имуществом: как только регистратор завёл заявку, владелец имущества, которое находится в поле действия услуги «СМС Маяк» может обратиться с заявлением и заблокировать любые его действия на 10 дней, и таким образом, выиграть время для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, в суд и т.д.

Вопрос: Спасибо за такой развёрнутый ответ, действительно реальные шаги навстречу гражданам видны невооружённым глазом. А как насчёт обратной связи, возросло ли благодаря этому доверие граждан к органам системы управления юстиции?

- Для нас очень важна обратная связь, мы приветствуем любую конструктивную критику, всегда открыты к предложениям – мы хотим знать, какие именно аспекты нашей деятельности могут не устраивать людей, быть недостаточно удобными для того, чтобы знать, над чем нужно лучше работать, что именно нужно менять. Что касается доверия людей к нашей структуре, в этом смысле уже ощущается определённый прогресс - за прошлый год нами было получено 25 официальных благодарностей от людей письменных либо на сайте на различные структуры - нотариат, исполнителей, судебный отдел. На нашем сайте есть все необходимые телефоны, их актуальность проверяется каждый месяц, чтобы не терять эффективность. Ведь существуют проблемы, которые людям кажутся сложными и это действительно достаточно серьёзные вопросы, но их можно решить буквально за минуту, если просто позвонить нам на горячую линию или задать свой вопрос в онлайн чате.

Мы активно ведём популяризацию нашей деятельности в СМИ, рассказываем обо всех возможностях обратиться к нам – онлайн приёмы, чаты, горячая линия, скайп, страница в Фейсбуке, в Твиттере, форум, где мы тоже есть – мы делаем всё для того, чтобы максимально эффективно и качественно оказать наши услуги людям, чтобы они не ждали месяцами и годами, и чтобы их проблемы, которые относятся к нашему ведомству, максимально быстро решались. Мы уделяем очень много внимания тому, чтобы люди были просвещёнными в сфере своих прав, чтобы они знали, куда и к кому они могут обратится со своим вопросом.

Вопрос: В последнее время в некоторых СМИ появляются разного рода материалы о Вас, имеющие явно дискредитирующий характер. Журналисты оперируют данными Ваших деклараций за 2016 и 2017 годы, что не может не удивлять, ведь тогда Вы ещё не занимали должность начальника территориального управления юстиции в Одесской области. Как Вы можете объяснить такой нездоровый интерес журналистов к своей персоне?

- Учитывая мою должность, я публичный человек - и это автоматически означает повышенную заинтересованность моей персоной со стороны журналистов. Вот представьте: если бы дискредитирующие материалы появились, скажем, о государственном исполнителе, работающем в каком-то из районов Одесской области, было бы это много кому интересным? Думаю, что нет. Даже если б у него нашли дорогостоящее имущество, всё закончилось бы разве что единичными разговорами среди местных жителей. А я занимаю должность начальника территориального управления юстиции – всегда у всех на виду и на слуху, а поэтому попадаю в сферу повышенного внимания журналистов. При этом данный факт не коим образом не смущает меня, наоборот, я всегда открыт, всегда готов к общению с журналистами, к участию в пресс-конференциях. Более того, хочу сказать, что авторы тех самых «дискредитирующих» публикаций, были приглашены в наше управление для общения со мной, для того, чтобы они смогли получить ответы на все свои вопросы! В целом я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и заниматься им профессионально. Журналист должен быть объективным, освещать информацию со всех сторон, тем самым давать читателю возможность самому делать вывод…А не назвав статью громким заголовком, чтобы привлечь всеобщее внимание, - навешивать ярлики, направляя сознание читателя по определенному, выгодному журналисту, направлению. Так, на мой взгляд, теряется искусство журналистики и прослеживается погоня за надуманной сенсацией. Если возникают вопросы относительно моих деклараций – пожалуйста, для этого есть профильный орган Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, также есть Национальное антикоррупционное бюро. Как требует того закон, я ежегодно подаю электронную декларацию и никаких вопросов со стороны вышеназванных органов ко мне не было. А журналистам я бы посоветовал более тщательно относится к своей работе, сопоставлять данные – когда человек был назначен на должность и за какие годы декларации, в данном случае даже особо вчитываться не нужно – в публикациях фигурируют декларации за 2016 и 2017 годы при том, что я был назначен на должность только в 2018 году – явное несоответствие. Таким образом, желая получить рейтинги, просмотры, а тема коррупции сейчас в топе по популярности, иногда СМИ добиваются обратного – дискредитируют сами себя подачей недостоверной информации и перекрученных фактов. В нашей стране свобода слова развита на достаточно высоком уровне и, на мой взгляд, это прекрасно, но вместе с тем, ей должен корреспондировать высокий уровень профессионализма и журналистской этики, чтобы были защищены права получателей данной информации – то есть всего украинского общества и каждого отдельно взятого гражданина.

Вопрос: Помимо совершенно безосновательных как мы уже выяснили вопросов касательно Ваших деклараций, в Ваш адрес звучит негативная риторика по поводу государственных регистраторов. Доходит до того, что люди, пострадавшие от их незаконных действий, напрямую обвиняют в этом управление юстиции. Как Вы можете это прокомментировать?

- Вся загвоздка в самом их названии «государственные регистраторы» - раз есть слово государственные, значит все претензии к нам как к представителям государства. И пострадавшим от их незаконных действий кажется, что это мы не контролируем, не проверяем государственных регистраторов, тем самым потворствуя тому, чтобы последние нарушали закон и оставались безнаказанными. Однако, хочу подчеркнуть, что на данный момент государственные регистраторы не входят структуру территориального управления юстиции, они полностью перешли в государственные и коммунальные предприятия. На сегодняшний день есть коммунальные предприятия Городского совета, государственные предприятия Областного совета, также районные администрации и районные советы могут по желанию формировать свои коммунальные предприятия, то есть соответствующий совет решает и они создают своё коммунальное предприятие. Есть ряд условий, обязательных для того, чтобы стать государственным регистратором – это должен быть человек с высшим юридическим образованием, который проработал в нашей структуре не меньше года или в других государственных организациях не меньше трёх лет, который в НАИСИ прошёл курсы пользования реестром и у него есть трудовые отношения с коммунальным предприятием, принадлежащим соответствующему городскому, сельскому совету, районной администрации. Мы не имеем к ним никакого отношения как такового, мы даже не можем начать плановые или внеплановые проверки, мы можем только рассматривать жалобы по конкретному факту, по которому к нам обращаются люди. У кого-то регистраторы нечестно забрали квартиру – перерегистрировали на кого-то другого и вот человек, права которого нарушены – он может написать нам заявление определённой формы, с определённым критериями – только в этом случае мы принимаем это заявление и рассматриваем его комиссией. Если есть нарушения регистратора и, если это в нашей компетенции, потому что есть наша компетенция, а есть компетенция Минюста, так вот, если это в нашей компетенции – только тогда мы можем отменить решение регистратора. А людям кажется, что поскольку регистраторы называются государственными – значит мы, как государственное учреждение несём за них ответственность, что на самом деле не имеет ничего общего с действительностью. Первоначально идея децентрализации относительно государственных регистраторов была действительно очень прогрессивной – для того, чтобы убрать коррупционную составляющую, сделать удобство для наших громад, ведь в каждом районе громада по сути может создать коммунальное предприятие, заключить трудовые отношения и иметь собственного государственного регистратора. К сожалению, эту хорошую идею очень сильно подпортили недобросовестные регистраторы, которые своими действиями накладывает отпечаток не только на весь пласт госрегистраторов, но и на всю службу.

Вопрос: В прошлом году в нашей стране наконец-то заработал институт частного исполнения, внедрение которого было призвано разгрузить государственную исполнительную систему и сократить сроки исполнения судебных решений и решений других государственных органов. Удалось ли достичь этих целей и каким образом Ваше ведомство принимает участие во внедрении института частного исполнения?

- Институт частного исполнения в Украине на самом деле заработал и это большой шаг вперёд, в сторону всех прогрессивных стран, где он функционирует уже десятки лет и доказал свою эффективность. Разумеется, что мы активно задействованы в формировании данного нового для нашей страны института, я Вам больше скажу – фактически мы наполняем его кадрами, потому что нынешние частные исполнители – это бывшие государственные исполнители, работавшие в нашем ведомстве. Также мы принимаем участие в обучении данных специалистов – в сотрудничестве с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» мы организовали курсы по получению знаний для представителей юридических специальностей, которые желают освоить профессию частного исполнителя. А вот по поводу результатов внедрения частного исполнения – я считаю сейчас говорить о них попросту рано. Ну посудите сами: состоянием на сегодняшний день в Одесской области насчитывается всего 10 частных исполнителей. Объясню почему так мало. Создание любого частного института в нашей стране достаточно проблематично, так как даёт о себе знать наследие прошлого, когда всё было государственным и у наших граждан есть большая доля недоверия ко всему частному. Больше того, внедрение в Украине частного нотариата, которое осуществлялось много лет назад, также проходило достаточно долго и с определёнными трудностями, но, как видим сейчас, оно увенчалось успехом. А поэтому в деле становления частного исполнения решающую роль должна сыграть разъяснительная работа с населением: люди должны осознать, что частный исполнитель, который имеет гораздо меньшее количество исполнительных дел, чем государственный, способен исполнить решение суда или другого органа в гораздо более короткие сроки. Да, его услуги будут платными, но, если посчитать потраченное время, которое безусловно является ценнейшим ресурсом, я думаю, что в будущем всё больше и больше физических и юридических лиц будет отдавать предпочтение именно частным исполнителям.

Вопрос: Ну и напоследок, каким Вы представляете себе развитие государственной службы в рамках вверенного Вам ведомства, какие цели Вы ставите перед собой на ближайший период?

- Главные бенефициары государственной службы – это в конечном итоге люди, которые обращается за получением услуг и получением помощи от государства, а также люди, которые собственно работают на государственной службе и для того, чтобы удовлетворить потребности обоих названных категорий, необходима сильная сплочённая команда с общей целью, где все будут работать над её достижением. Не должно быть у начальника управления или, например, у исполнителя единственного задания - вот только конкретно исполнить решение. Нет, он должен понимать, как его конкретная деятельность в дальнейшем повлияет на всю сферу нашей общей деятельности. Будучи Управлениями юстиции в областях, мы готовим предложения Министерству юстиции Украины, где их обрабатывают, информацию обобщают и уже благодаря команде министра непосредственно в Министерстве формируются предложения к народным депутатам, которые будут применять их в своей законотворческой деятельности – сначала как законопроект, потом как закон. Вот конкретный пример: именно так родился закон об алиментах в рамках проекта «Чужих детей не бывает». Наша основная задача на ближайшее будущее – это создать условия для людей, которые работают в нашей структуре, создать надлежащие материально-технические условия, дать хорошие зарплаты, потому что квалифицированных новых сотрудников, которые к нам приходят, нужно поощрять - а это молодые грамотные ребята, они не боятся что-то менять, они буквально дышат своей работой. У меня есть ряд начальников, которые придя к нам молодыми специалистами в буквальном смысле выросли у нас профессионально. Приведу Вам один пример: главный государственный исполнитель Первого Киевского отдела государственной исполнительной службы в Одессе Владислав Викторович Кочмар – это молодой - ему сейчас нет ещё и 30-ти лет, очень хороший специалист - вот он начинал простым исполнителем, был в судебном отделе - человек здесь вырос. Реформа, направленная на улучшение условий работы для госслужащих - от этого будет посыл и людям – госслужащие будут довольны своей работой, они будут держаться за неё. Тогда сама собой устранится коррупционная составляющая – у сотрудников не будет таких мыслей; это будет престижная работа и классный социальный пакет, они будут иметь возможность расти личностно и профессионально и, соответственно, они будут бояться потерять такую перспективную работу, что исключит возможность совершения должностных проступков и любых халатных действий.