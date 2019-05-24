Страсти по «люстрации» и «закрытию списков»: как и зачем нас дурачат

Первые же Указы нового Президента Украины ожидаемо вызвали нападки его противников и иных, зрящих вред своим интересам. По дурной традиции, не раскрывая публике мотивы «критики», они выискивают, к чему бы придраться, какой факт или словцо – выгодно оспорить. И таковыми сочли: в назначении главы АПУ – «нарушение закона о люстрации», а в проведении досрочных перевыборов Верховной Рады – сохранение «закрытости» партийных списков кандидатов. Но в обоих тех случаях (как и во многих прочих) нас вводят в заблуждение – спорными «суждениями», что не сулит благого (ибо «Сон разума – рождает чудовищ»). И кто не желает поддаться такому «одурачению», должен сам выявлять в словесах политиков – сути и подвохи.

Списки – не «закрыты», а закрепляют очередность

На грани лжи и «недоразумения» обсуждают в «политикуме» Украины мнимое «моральное преступление»: решено внеочередные выборы Верховной Рады проводить – по-старому, с некими «закрытыми» списками кандидатов. Пока это муссировали разные «знатоки», 1-я заместитель председателя Рады гр. Геращенко И. В. строчила жалобы даже иностранцам. И спешно похвалилась 23 мая, что наябедничала делегации из Риксдага Швеции о «неконституционности Указа новоизбранного президента», заверив этих инспекторов, будто однопартийцы Порошенко П. А. «отстаивали открытые избирательные списки и гендерную квоту».

Ежу понятно, что скандалами порошенковцы отвлекли внимание публики от своего сомнительного «успеха»: обмана команды «ЗЕ». После неких договоренностей 21 мая на встрече президента Зеленского В. А. с представителями фракций парламента, 22 мая за внесенный проект Указа Президента проголосовала лишь малая часть парламентариев. Но явной «перемоги» это не дало, и Зеленскому стали «инкриминировать» сохранение в процедуре выборов окаянных «закрытых» списков. Хотя его представитель А. Богдан сразу после переговоров 20 мая указал на вынужденность той «уступки» парламентариям:

«…наша программа, наша идеология предусматривает принятие Избирательного кодекса с открытыми списками. Однако принятие этого кодекса пока невозможно, учитывая позиции народных депутатов...».

Не удивляет в том инциденте «кидок» со стороны оппонирующих политиков и их потуги перенести вину на неприятеля-президента: это привычные циничные интриги. Но абсурден и мало понятен народу предмет бурных дебатов. Как отметил политолог А. Кучер:

«Закрытые социологические данные говорят, что 90% украинцев не понимают, что такое – «открытые списки».

Понятие «закрытости»/«открытости» списков отсутствует в Законе о выборах: этот – сленговый «термин» местных бла-бла-бла не входит в узаконенный «рацион» правоведов, оставаясь эдаким «подкидышем» неизвестного происхождения.

Де-юре и де-факто есть лишь «избирательные списки кандидатов в депутаты от партий в общедержавном округе». А различать в них «закрытость» удумали не самые честные «толкователи», чья неточность в указании сути явления облегчают лукавым смущать сограждан. Ибо в данном случае «закрытость» списка означает не «сокрытие» его содержания от публики, а… невозможность менять там очередность вписания учтенных там лиц. И согласно этой очередности (от №1) кандидаты получают право стать депутатами (написав заявление), если... за список данной партии проголосует минимально требуемая по Закону часть избирателей (сейчас эта «квота» в Украине назначена в размере 5% от числа голосовавших).

Нет ничего «злодейского» в таком порядке, позволяющем избегать ссор при дележе мандатов между кандидатами-«списочниками», изначально очертив на выборах перспективы «прохождения» таких лиц (что интересно знать и голосующим). Не зря этот способ «скрепления» однопартийцев практикуют ныне в большинстве других государств Европы. А миф о его «нечестности» подпитан жалобами на то, что в бюллетенях для голосования (по техническим причинам) указывают Ф.И.О. лишь первых пяти списочников, а не их всех (которых многие партии вписывают – до 450).

Персональное избрание – не грех

Критики оптового избрания списками указывают, что оно нивелирует (как плавильный котел) личные электоральные заслуги (по привлечению или отвращению голосов избирателей) каждого из «списочников». При этом возникли и «коррупционные» приемы (утаиваемой от общественности) торговли. Например, оказавшиеся в «проходной» части списка кандидаты могут отказаться от получения мандата, уступив (за мзду) это право – вписанным следом. Тем более, что «законодатели» разрешают включать в такие списки «партий» – сторонних (де-факто), но платежеспособных деятелей (и бонзы ряда партий таким макаром зарабатывают средства на партийные и иные нужды). Кроме того, партии, чьи кандидаты мало привлекательны избирателям, наловчились рекрутировать в качестве «зазывал» разных популярных деятелей (в т. ч. поп-певцов), зачисляемых в первые «пятерки» списочников.

Уменьшить риск вышеуказанных ухищрений можно, когда кандидатов избирают – персонально («в розницу») в 1-мандатных округах (там любая из партий вправе выдвигать лишь одного своего представителя). Но и в том случае случаются разные обманы. Их ныне рьяно «изобличают» представители партийных бюрократий (заинтересованные в расширении применения подконтрольного им оптового баллотирования). При этом, шельмуя персональное избрание кандидатов, оппоненты этой практики придали ему ложное квази-«определение»: мол, это – не персональные выборы, а «мажоритарные» (от иноязычного «термина» Major).

И ныне украинцам навязывают ложное противопоставление «мажоритарных» персональных выборов с – мажоритарными оптовыми («по партийным спискам»). А чтобы лучше охмурять «преимуществами» второго способа партийные бонзы сеют мечтания о применимости некоего «комбинированного» способа, который толком не описан, но удостоен привлекательного несведущим именования «открытый список». И о том неведомом ныне спорят лукавые политики и не самые лучшие «политтехнологи»...

Показателен пример А. Гончаренко, который, будучи избран в Раду в 2014 году по партийному списку БПП, теперь вдруг стал разоблачать «торговлю» в использованном им способе избрания, обвиняя… избранного в 2019 году президента (?), как якобы «инициатора» введения «закрытых списков». Увы, тот навет вызван не закрытой раной головы этого списочника БПП, а безответственностью за словеса и намерением опять добыть мандат в Раду, но – в 1-мандатном округе (с центром в бывшем Котовске)...

Эхо гонений под видом «люстрации»

Уловки со списками, отмеченные выше, выглядят детскими шалостями в сравнении с пакостями, «оправдываемыми» иным иноязычным словом – «люстрация». В последнем случае наглое перевирание смыслов слов применили для совершения серии злостных нарушений норм Конституции Украины. И поставили те злодеяния – «на поток» участием большой «организованной группы лиц» из лагеря «чекушников», что достойно внимания не только политологов, но и спецов Государственного бюро расследований.

А напомнили о том недавнем злодеянии его сановные исполнители, дерзнув затеять судебную тяжбу с… Президентом Украины Зеленским В. А. 5-й изданный им Указ (№304/2019) противники стали публично клеймить, как «незаконный», т. к. там указано назначить главой Администрации Президента Украины (АПУ) Богдана А. И., чиновника компетентного, не судимого, но… имеющего признаки «человека 2-го сорта»: он (о, ужас!) соответствует «критериям» гонимых в рамках начатой в 2014 году «люстрации» сограждан, неугодных бригаде взявших тогда власть в Украине...

Публично критиковать назначение Богдана с 22 мая подряжена штатная «люстраторша» Козаченко Т., прежде возглавлявшая в Минюсте «люстрационный» департамент, а теперь руководящая там «Общественным советом по вопросам люстрации».

Мнение той «адвокатши» будто «Президент ставит себя выше Закона», назначив Богдана «неправильно» – оперативно огласили (для «расшаривания») через сайт «Радио Свобода». А следом на президентском сайте поместили и быстро наполнили «голосами» одобрения петицию за отмену Указа о назначении «недолюстрированного» Богдана. А 27 мая деятели Минюста Украины и НКО «Общественный люстрационный комитет» подали два исковых заявления (против Указа №304) в Кассационный Административный суд Верховного Суда Украины.

«Люстраторам» – беспредел, оппонентам – «ЗУ»…

Однако, честное правовое решение того казуса требует совсем иной развязки: правовой ревизии (на основании иска депутатов «Оппозиционного блока», поданного еще в 2015 году в Конституционный Суд, но «зависшего» там) и отмены ранее спущенного украинцам «закона о люстрации», официально именуемого «Про очищення влади».

Ибо тот ЗУ так явно попирает нормы нашей Конституции (и базовых «прав человека»), что это признали в 2015 г. даже (сочувствующие вестернизации) члены Венецианской комиссии. Ибо даже первокуснику юрфака очевидно: введение «чохом» без вины запретов каким-либо группам людей где-либо служить, и лишение работы по этой «причине» явно противоречат предписаниям нашего Основного Закона:

«Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення» (ст. 58);

«При прийнятті нових законів… не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст. 22);

«Особа вважається невинуватою… і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду» (ст. 62);

«Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом» (ст. 24)

ЗУ «Про очищення влади» имел очевидной (противозаконной) целью «расчистить» места для занятия властных должностей тогдашней новой бригаде претендентов. По сути, он мало соответствует аналогичным репрессиям неугодных, ранее называвшихся «чистки кадров» и «поражения в правах». Не случайно организаторы этих гонений предпочли называться не «чистильщиками», а «люстраторами». А в Минюсте (руководимом приятелем экс-премьера Яценюка) уже де-юре ликвидировали (как при зачистке) главный исполнительный орган тех деяний – Департамент по люстрации. Но это мало исправляет ситуацию и не отменяет вину творивших произвол (по былой традиции исполнителей репрессий надо потом тоже репрессировать).

Более того, деяния лоббистов той дискриминационной новации заслуживают расследования на предмет «государственной измены», так как она осуществлялась при активном вмешательстве иностранных субъектов (и с использованием финансовых средств, добытых сомнительным путём). А началом подготовки к гонениям стало… внедрение чужеземного слова «люстрация» с подменой его исходного значения.

Понятие «Lustratio» восходит к бытовавшему в Древнем Риме правилу властей устраивать бесплатные угощения по окончании переписи, а само слово сохраняет смысл «свет». Но в ХХ веке политики Запада решили приукрасить таким благозвучным словом практики «зачисток» органов власти от «нежелательных элементов». И хотя в Украине еще в 2012 г. было создано НКО «Люстрация», истинное значение этой операции народу не объясняли, спровоцировав различные, в том числе криминальные версии. Это привело в 2014 году к самочинным акциям «мусорных» репрессий, сомнительно прославивших «евромайдановские» власти, как сетуют теперь зарубежные наблюдатели:

«..многие помнят, какой бедлам в обществе вызвал принятый закон о люстрации на Украине, где откровенным гонениям, чуть ли не суду Линча, подверглись различные общественные деятели и госчиновники».

И кто за то должен ответить – Пушкин или всё же соавторы вредного ЗУ и рьяные

исполнители его незаконных «норм»?

Недоразумение «люстрации» пора удалить, как раковую опухоль

Навязавшие украинцам репрессии в обертке «люстрации» состряпали и спешно приняли в 2014 году явно антиконституционный ЗУ, а затем всячески препятствовали и препятствуют законной ревизии тех новаций на предмет несоответствия нормам Конституции Украины. Для этого с 2015 года препятствуют нормальной деятельности Конституционного Суда Украины (что является видом преступления, учтенным УК). Для этого применяли тактику персонального давления на судей. Показательно, например, «подозрение», которое «люстраторы» заявляли (огласив через пул многочисленных лояльных им СМИ). Мол, судья КС посмела совершить НЕМЫСЛИМОЕ: сослалась на мнение (неугодного люстраторам) юриста Кивалова С.В., а тот – «является субъектом люстрации и может быть лично заинтересован в признании закона неконституционным»!

По их «логике» любой, кого правившая с 2014 года бригада чего-либо лишала, не имел не только права на «презумпцию невиновности», но даже – права на обжалование и возражение (аки «твари бессловесные»). При этом «заинтересованными лицами» при обжаловании разного рода антиконституционных новаций оказываются любые потерпевшие, а не только одессит Кивалов, и от приручаемых «люстраторами» судей стали требовать игнорировать такие «неправильные» мнения под угрозой отстранения от дел. А важным «гарантом» такого нео-тоталитарного режима стал тогдашний президент Порошенко.

Их диктат украинцы отвергли на выборах 21 апреля с. г., но реанимировать соблюдение всеми в стране «законности» – невозможно из-за множественных переломов правовой системы (включая суды) и… незаконности многих решений, ранее принятых под маской «Законов Украины». В таких условиях добиваться справедливости надо более изобретательно. Например, не дожидаясь, когда в КС наконец рассмотрят обращение о незаконности ЗУ «Про очищення влади», потерпевшим от той реформы впору использовать более работоспособную систему «гражданских исков» и истребовать возмещение ущерба не от государства Украина, а от конкретных соучастников репрессий, начиная с гр. Т. Козаченко и её начальника пана Петренко.

А лениво ждать, когда всё наладит и всех защитит новая президентская команда – малоперспективно: своё нужно отстаивать – самим (ибо даже Бог лучше помогает тем, кто сам себе помогает)…

Диктат закордонных НКО заслуживает «засветки»

Разгадку, почему с 2014 года жизнь украинцев сильно ухудшили разные новации тогдашних властей, всё чаще обнародуют разные деятели: наши беды – плод вмешательств иностранных «трансформаторов» Украины, преследующих свои, а не наших сограждан интересы.

Известно, что «идеологом» проведения в Украине «люстрационных» репрессий выступил (как автор и лоббист ЗУ «Про очищення влади») экс-журналист Е. Соболев. Он давно подпитывался проектами соросовцев, а в середине 2013 года вдруг сменил работу и объявил себя начинателем новой политической силы…

Параллельно и другие активисты тогда изучали опыт «люстрационных» гонений в других «вестернизируемых» странах (Германии, Чехословакии, Польше, Литве…). А спонсорами стали – отнюдь не украинские «олигархи».

Как в диспутах для «своих» признают подрядчики разных иностранных «грантов», на них (выплатах Заказчиков извне) и держится подобная сомнительная деятельность. Это в 2014 году признал в одном из интервью знающий их подноготную Л. Чёрный:

Не удивительно, что до сих пор многочисленные «антикоррупционеры» не заинтересовались, например, сообщениями авторитетных источников о сокрытии в Панаме финансовых поступлений и уклонении от уплаты налогов тогдашней главой люстрационного департамента. Не пора ли пролить свет на подобные реальные достижения «люстраций»?