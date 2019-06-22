Дворцовые стены Золотого зала литмузея наполнило звучание саксофона

Настоящий аншлаг собрал очередной проект одесской саксофонистки, лауреата международных премий, артистки Selmer Paris и BG France, преподавателя Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского Анны Степановой «Звучит саксофон», который прошел в золотом зале Одесского литературного музея. Концерт был организован при поддержке народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова и Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе.

В моем классе саксофона в основном занимаются китайские студенты, и мы решили отметить окончание учебного года таким концертом. Подбирать музыку под название «Звучит саксофон» было совсем нетрудно. Музыка очень разнообразная – будут звучать японские, китайские произведения, произведения современных авторов. Программа очень интересная, романтичная, экспрессивная.

- поделилась Анна Степанова.

Сотрудничество Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского с вузами Китайской Народной Республики длится уже 20 лет. За это время одесский вуз подготовил более 400 студентов из Китая, большинство из которых стали лауреатами международных конкурсов разных уровней.

Уезжая, они присылают очень теплые слова благодарности, пишут в письмах: «Моя дорогая украинская мама, я учу так, как ты меня учила». Для нас это очень важно. Культурный диалог проходит через искусство, а искусство – это язык чувств, язык сердца, язык души, он всегда понятен, всегда будет близок, всегда доступен всем людям и очень в разных точках планетах. Поэтому мы стараемся, чтобы наши студенты чувствовали себя здесь очень комфортно, а наши преподаватели, которые имеют очень высокую квалификацию, передавали свой опыт, свое мастерство, чтобы традиции нашей музыкальной школы развивались в дальнейшем в Китае.

- рассказывает декан факультета музыкально-хореографического образования Южно-украинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Кроме студентов Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского, в концерте принимали ведущий педагог Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой Марианна Лакарен,преподаватель Южноукраинского педагогического университета, концертмейстер класса саксофона Алина Падалка, баянистка студентка музыкальной академии Валерия Хрущевская и другие. Новый шарм в звучание саксофона внесло знаменитое джазовое трио преподавателя Одесского колледжа искусств им. Данкевича Алексея Петухова. В тандеме с саксофоном ансамбль исполнил произведение американского композитора Роберто Молинелли «4 картины из Нью-Йорка», переложенное специально для джазового трио и саксофона. В этом составе трио вместе с Алексеем Петуховым играли Максим Кондратьев и Андрей Гончаров.

С Аней мы знакомы уже достаточно давно, помню ее еще ребенком. Мне импонирует, что Аня очень разноплановый музыкант, интересуется разной музыкой, и джазовой в том числе. Мне всегда интересно сотрудничать с хорошими музыкантами, с теми, кто ищет что-то новое, с кем можно обмениваться опытом.

- поделился Алексей Петухов.

Разнообразный репертуар концертной программы нашел отклик в сердцах самых разных зрителей, среди которых немало постоянный почитателей творчества Анны Степановой.

Я слежу за творчеством Анны Степановой и стараюсь ходить на все ее концерты. Всегда получаю море впечатлений и положительных эмоций. Очень красивая музыка. Особенно, когда накладываются китайские национальный оттенки, тональность – это замечательное сочетание.

- поделилась впечатлениями гостья концерта Манушак Мхитарян.

Творчество Анны Степановой поддерживает народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Ни один концерт в Одессе не обходится без его участия. В этот раз поздравить Анну с успешной реализацией очередного проекта от имени народного депутата пришел депутат фракции Украинской Морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Владимир Корниенко.

Это очень важно, что одесситы имеют возможность знакомиться с такой прекрасной музыкой. Культура на сегодняшний день является одним из самых основных аспектов развития нашего города, и Сергей Васильевич Кивалов всегда поддерживает такие проекты и подобного рода мероприятия.

- отметил Владимир Корниенко.

При поддержке народного депутата Сергея Кивалова так же проходят два самых известных в Украине сакс-мероприятия, основателем и организатором которых так же является Анна Степанова – это Международный конкурс «Золотой саксофон» и Международный фестиваль «Сакс академия».

Мы планируем дальнейшее сотрудничество. Будем приглашать знаменитых европейских саксофонистов к нам в Одессу для того, чтобы они делились опытом с нашими украинскими, а также китайскими студентами. А в 21-м году собираемся провести следующий, 4-й международный конкурс «Золотой саксофон.

- добавила Анна Степанова.