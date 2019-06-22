Дворцовые стены Золотого зала литмузея наполнило звучание саксофона

Настоящий аншлаг собрал очередной проект одесской саксофонистки, лауреата международных премий, артистки Selmer Paris и BG France, преподавателя Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского Анны Степановой «Звучит саксофон», который прошел в золотом зале Одесского литературного музея. Концерт был организован при поддержке народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова и Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе.
- поделилась Анна Степанова.
Сотрудничество Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского с вузами Китайской Народной Республики длится уже 20 лет. За это время одесский вуз подготовил более 400 студентов из Китая, большинство из которых стали лауреатами международных конкурсов разных уровней.
- рассказывает декан факультета музыкально-хореографического образования Южно-украинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского.
Кроме студентов Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского, в концерте принимали ведущий педагог Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой Марианна Лакарен,преподаватель Южноукраинского педагогического университета, концертмейстер класса саксофона Алина Падалка, баянистка студентка музыкальной академии Валерия Хрущевская и другие. Новый шарм в звучание саксофона внесло знаменитое джазовое трио преподавателя Одесского колледжа искусств им. Данкевича Алексея Петухова. В тандеме с саксофоном ансамбль исполнил произведение американского композитора Роберто Молинелли «4 картины из Нью-Йорка», переложенное специально для джазового трио и саксофона. В этом составе трио вместе с Алексеем Петуховым играли Максим Кондратьев и Андрей Гончаров.
- поделился Алексей Петухов.
Разнообразный репертуар концертной программы нашел отклик в сердцах самых разных зрителей, среди которых немало постоянный почитателей творчества Анны Степановой.
- поделилась впечатлениями гостья концерта Манушак Мхитарян.
Творчество Анны Степановой поддерживает народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Ни один концерт в Одессе не обходится без его участия. В этот раз поздравить Анну с успешной реализацией очередного проекта от имени народного депутата пришел депутат фракции Украинской Морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Владимир Корниенко.
- отметил Владимир Корниенко.
При поддержке народного депутата Сергея Кивалова так же проходят два самых известных в Украине сакс-мероприятия, основателем и организатором которых так же является Анна Степанова – это Международный конкурс «Золотой саксофон» и Международный фестиваль «Сакс академия».
- добавила Анна Степанова.