В Одесской области от команды ЗЕ в Верховную Раду идет поставщик контрабандной курятины из Приднестровья

Одесская региональная команда политической партии «Слуга народа» продолжает удивлять жителей региона. Удивлять глупыми достижениями бессмысленными заявлениями, полнейшим незнанием проблем округа, куда их «записали» баллотироваться.

Примеров с каждым днем все больше и больше. К примеру, кандидат по 133 избирательному округу Артем Дмитрук считает, что за него должны проголосовать одесситы, потому что он может штангу поднять по Потёмкинской лестнице. (Это когда «сила есть ума не надо». Горький опыт ставки на силу уже есть у жителей столицы). А кандидат по 139 избирательному округу бизнесмен Игорь Васильковский за две недели так и не смог выучить, из какие-же районов и населенных пунктов состоит его округ, и что Чабанка – это не город.

Дальше всех пошел кандидат от ЗЕ-команды по 134 избирательному округу Олег Колев. Журналист из Измаильской районки пообещал жителям Малиновского района после своей победы «периодически встречаться с жителями сел, поселков, населённых пунктов своего округа и поддерживать местных фермеров». Вот жители Молдаванки сейчас думают, можно ли их район селом назвать и как обустроить на Черемушках фермерское хозяйство.

Хотя одного такого фермера ЗЕ-команда в Одессе нашла.

Это кандидат по 138 избирательному округу Степан Чернявский. Позиционирует себя, как успешный фермер, селекционер ценных пород овец, владелец фирм «Агростар экспорт», «ПМК-2015», «Сервис-мясо». Правда живет при этом в Одессе.

Для понимания ситуации 138 избирательный округ – это довольно-таки неблизкие от Одессы районы Ананьевский, Березовский, Ивановский, Любашевский, Николаевский, Ширяевский и часть Лиманского. Только до Ширяево надо ехать больше часа по относительно хорошей дороге. А шаг в сторону и начинается ужас.

При этом фермер от ЗЕ-команды, бывший докер-механизатор Одесского порта, успевает и на утреннюю дойку в село, и на вечернее представление в Одессе. Каким образом - не понятно.

Степан Чернявский решил особо не париться с предвыборной программой, пообещав избирателям стандартный набор «Слуги народа» и проведение в селах медицинской реформы, а также обеспечение сел «школьными автобусами» и стадионами. При этом состояние дорог, судя по всему фермера из Одессы устраивает.

По данным журналистского расследования «Десятки людей Коломойского. Кого Зеленский ведет по мажоритарке» ясно, что фермер из Одессы Степан Чернявскицй занимается вовсе не разведением ценных пород овец, а оптовой торговлей мясом. При этом мясо, как стало известно из других источников, контрабандным путем доставляется как в Одессу, так и в Молдову из соседнего Приднестровья. Если статистика не лжет, то больше нигде в мире не употребляют столько мяса, как на узкой полоске земли недалеко от Одессы, а именно – в Приднестровье. «Любовь приднестровцев к домашней птице феноменальна, – рассказывает итальянский таможенник, - Мы установили, что каждый житель Приднестровья потребляет в месяц 10 кг курятины». Среднему немцу такого же количества куриного мяса хватает на год».

В Одессе и Ильичевске, двух главнейших портах Украины, разгружаются огромные суда с мясом. Товар прибывает, прежде всего, из Соединенных Штатов и Бразилии, при этом в качестве конечного получателя в накладных указаны приднестровские фирмы. Поскольку официально поставки для украинского рынка не предназначены, в казну Украины никакая пошлина не поступает. Колонны грузовиков, доверху заполненных мясом, уходят из Одессы в направлении Приднестровья. Дальше чудным образом мясо уже фермерского производства оказывается на прилавках магазинов Одессы и Кишинева. Схема простая, действенная еще с 2000 годов.

Главные фигуранты – бывший президент Украины Петр Порошенко и его молдавский друг и компаньон олигарх Владимир Плахотнюк. Именно в их схеме по распространению контрабандного мяса ощутимое звено занимают фирмы по оптовой торговле мясом «Агростар экспорт» и «Сервис-мясо» нынешнего «Слуги народа» Степана Чернявского. Примечательно, что бывший докер-механизатор Одесского порта каким-то чудным образом вдруг стал владельцем столь прибыльных фирм и внес, в статус компаний по 1 млн грн. О данной схеме знают все. Периодически борются для галочки…

Несколько дней назад премьер Молдовы Санду обвинила Украину «в поддержке Приднестровья по обеспечению контрабандных схем под крылом беглого молдавского олигарха и друга Порошенко Плахотнюка». Санду обратилась к президенту Зеленскому с просьбой навести порядок в этом вопросе.

Сможет ли президент навести порядок, учитывая, что член команды является одним из участников контрабандной схемы, вопрос риторический.