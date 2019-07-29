Первые парусники СССР: служили два «Товарища»

В предыдущих номерах газеты мы рассказывали о судьбе первого парусника британской постройки «Лауристон», переименованном в «Товарищ».

Сейчас же речь пойдёт о втором паруснике, в сложной судьбе которого также был период, когда его борта украшало уже легендарное имя – «Товарищ».

Этот парусное судно известно не только морякам, но и широкому кругу читателей, благодаря его богатой фильмографии.

Перед тем как погрузиться в увлекательные хитросплетения судьбы второго «Товарища», будет интересно познакомиться с предысторией его создания.

Версальский мирный договор, подписанный в 1918 году после окончания Первой мировой войны, предопределил будущую судьбу германских военно-морских сил. Однако дипломатические рамки не могли укротить суровую немецкую напористость – подготовка опытных морских офицеров, жаждущих реванша для своей страны, продолжалась, для чего немецкие корабелы переоборудовали трофейный норвежский парусник. И в начале 1923 года барк, названный «Ниобе», стал учебной базой для курсантов. Однако судьба его оказалась короткой и трагической.

26 июля 1932 года внезапно начавшийся в Балтийском море шквал определил судьбу этого учебного рейса. Открытые из-за сильной духоты бортовые иллюминаторы сыграли роковую роль. Из-за серьезного крена судно, на котором еще не успели убрать паруса, зачерпнуло критическую массу воды и перевернулось. Погибло 65 курсантов и 4 члена экипажа…

Вскоре после этого инцидента был учрежден фонд «Памяти «Ниобе»», куда стали поступать пожертвования практически от всех социальных слоев населения. Несмотря на тяжелый экономический кризис, который в те годы переживала Германия, за очень короткий срок было собрано около 200 тысяч рейхсмарок. Эта сумма была более чем достаточна для постройки нового судна. И в том же году был объявлен конкурс на проект учебного парусника.

Фирмой-победительницей оказалась верфь «Блом унд Фосс» из Гамбурга. Получив заказ на постройку нового судна и приступив к работам, компания установила своеобразный рекорд. С момента закладки и до спуска барка на воду прошло всего сто дней. Сошедший со стапелей в мае 1933 года парусник получил название «Gorch Fock» («Горх Фок») в честь знаменитого немецкого мариниста Ганса Кинау, писавшего свои романы под таким псевдонимом. «Горх Фок», по сути, стал своеобразным памятником погибшим немецким морякам и несгибаемой воле немецкого народа. «Корабль мечты» – так его называли не только в Германии, но и за границей.

Начавшаяся Вторая мировая война кардинально изменила судьбу парусника, и он превратился в плавучую канцелярию и общежитие для моряков в портах Киля и Свинемюнде, и лишь изредка использовался как учебное судно.

Проигрывающая Германия не могла смириться с мыслью, что судно может стать трофейным. И вот за девять дней до подписания акта о капитуляции фашистской Германии парусник был взорван и затоплен нацистами. Вот так события Второй мировой войны руками фашистских захватчиков опустили на дно два прекрасных парусных судна, одно – в акватории Мариупольского порта, другое – в проливе Штральзунд.

После окончания войны о затопленном «Горх Фоке» не забыли, как и об истории с немецким парусником «Ниобе», а у советских моряков щемило сердце при воспоминаниях об уничтоженном фашистскими оккупантами «Товарище». Это во многом и предопределило события, произошедшие пять лет спустя, в результате которых «Горх Фок», доставшийся СССР по договору о репарациях, был поднят, отремонтирован и вошел в число судов СССР, получив новое имя «Товарищ» и напоминая о своем героически погибшем у причалов Мариупольского порта старшем товарище.

В 1950 году, совершив свой первый переход из Балтики в Черное море, судно стало учебной базой Одесского высшего мореходного училища. Восьмого июля 1951 года «Товарищ» вышел из Ленинграда под командованием капитана И.В.Трескина и, обойдя вокруг Европы с заходом по пути в Плимут, Гибралтар и Стамбул, 28 августа прибыл в Одессу. И уже 6 сентября 1951 года с новой группой курсантов судно отправилось в очередной рейс по Черному морю.

Но все же первое значительное плавание парусника под советским флагом состоялось в 1957 году под командованием опытного капитана В.В.Васильева (третий помощник Олег Ванденко, будущий капитан «Товарища»). Рейс был из Черного моря через Атлантический океан вокруг Африки, к берегам Индонезии и Индии, а затем обратно в Одессу.

С 1961 года местом постоянной приписки «Товарища» становится Херсон. Парусник был передан Херсонскому мореходному училищу им. лейтенанта П.П. Шмидта и стал базой для судовой практики курсантов мореходных училищ Херсона и Одессы.

И пока уже советский «Товарищ» отсчитывает морские мили вместе с будущими моряками, в послевоенной Германии группа энтузиастов, не желающих мириться с утратой «Горх Фока», вынашивают идею построить такое же судно. И в августе 1958 года со стапелей немецкой верфи спускается на воду «новое» учебное парусное судно «Горх Фок-2», созданное с учетом всех сильных технических сторон своего предшественника. С этого момента на корабле начинают проходить практику будущие моряки ВМФ Германии, причем и мужчины, и женщины. Однако несколько трагических событий, произошедших на борту «Горх Фок-2», значительным образом повлияли на его судьбу и репутацию. При неизвестных обстоятельствах сначала в 2008 году, а затем в 2010 погибают проходившие практику две девушки-курсантки. Как сообщает издание «Spiegel», мать погибшей в 2010 году курсантки Сары Лены Зееле (Sarah Lena Seele) считает ответственным за гибель своей дочери командира корабля, капитана первого ранга Норберта Шатца (Norbert Schatz), в результате чего на «Горх Фок-2», находившемся после трагического инцидента в одном из портов Аргентины, была выслана следственная группа. В дальнейшем паруснику было приказано вернуться на родину, и сейчас «Горх Фок-2» как учебное судно не используется.

Но вернемся к нашему советскому «Товарищу»...

За свою долгую жизнь парусник оставил за кормой более 500 тысяч морских миль – путь, который равен двенадцати кругосветкам по экватору. Он посетил 87 стран мира, бросал якорь более чем в ста портах. Здесь следует сказать, что жизнь парусника была насыщена и другими событиями: так как «Товарищ» не зарабатывал на перевозке грузов, то его содержание обходилось СССР примерно в сто тысяч долларов в месяц – топливо, вода, питание экипажа, заход и выход из порта, лоцманские сборы, зарплата штатному экипажу, которая, впрочем, всегда была достаточно скромной, в отличие от иностранных коллег.

И если в других странах учебные парусные суда принадлежат военно-морским силам, то советский «Товарищ» согласовывал свою работу с планами Министерства иностранных дел. Средства на ремонтные работы и прочие расходы выделяло Министерство финансов СССР, поэтому барк «Товарищ», наряду с учебными программами, использовался и в дипломатических целях – для встречи наших дипломатов с членами правительств иностранных государств в неофициальной обстановке на нашей территории.

Отдельной страницей в биографии барка стала кинематографическая часть его жизни. Из-за особенной красоты «Товарища» парусник приглашали на сьемки во многие культовые фильмы как советского, так и иностранного производства, тем более, что это была чудесная возможность получить дополнительные финансы.

Именно он, переименованный в «Дункан», помог Мери и Роберту разыскать отца в фильме «В поисках капитана Гранта» (1985 г.). А еще были «Алые паруса» (1961г.), «Максимка» (1952 г.), «Ветер «Надежды» (1977 г.), «Мятежный Орион» (1979 г.), «Девушка и море» (1981 г.), «Дом, который построил Свифт» (1982 г.) и многие другие.

Одним из знаковых для «Товарища» переходов стал трансатлантический рейс продолжительностью около шести месяцев, совершенный в 1972 году: Одесса – Канарские острова – острова Зеленого мыса – Гвинея-Биссау – Буэнос-Айрес – Рио-де-Жанейро. Фактически, этот маршрут повторял рейс первого «Товарища» в 1926 году. Из воспоминаний Валентина Синько, некогда первого помощника капитана «Товарища», а позже проректора Херсонской государственной морской академии, стало известно, что при переходе в Рио-де-Жанейро парусник попал в жестокий шторм. Это было действительно испытание на прочность и мужество. И если на современных судах во время шторма звучит команда «Задраить люки!», то на паруснике совершенно другая – «Аврал! Все наверх!». Во время внезапного шторма очень важно максимально быстро убрать паруса. И судно без парусов двигалось со скоростью 15 узлов (около 30 км. в час) с критическим креном. Слабосильная корабельная машина оказалась бесполезной, да и вообще парусник уже начал нуждаться в серьезном ремонте.

После небольших восстановительных работ «Товарищ» в 1976 году выходит на стартовую линию всемирных гонок парусных судов. Здесь судьба сводит его с «Горх Фоком – 2», представляющим ФРГ. Несмотря на технические сложности и участие более молодых барков, «Товарищ» по сумме набранных очков занял первое место в своем классе и абсолютное в общем зачете. Его кают-компанию украсили призы: большой уникальный поднос, модель парусника и сувенирный барометр. Эта победа далась нелегко, и о дальнейшем участии в подобных соревнованиях без капитального ремонта не могло быть и речи.

Наступал 1983 год, а вместе с ним и 50-летие «Товарища», который продолжал делать свою повседневную работу – ходил в плавание с курсантами Херсонского и Одесского мореходных училищ. Однако капитана Олега Ванденко не переставало тревожить техническое состояние барка, поэтому он доложил о проблемах судна Херсонскому руководству. Партийное руководство области предложило закончить активную учебную жизнь парусника и ввести его в имеющийся на городской набережной «карман», где установить как памятник на «вечный прикол». Сам же карман залить бетоном. Это предложение было отвергнуто, но с каждым днем проблемы «Товарища» становились все больше и подталкивали к принятию ответственного решения. Пришвартованный в районе элеватора, «Товарищ» начал давать течь, найти и устранить которую не удавалось. За сутки в трюм поступало до метра воды. Это уже потом, на ремонте в сухом доке, обнаружили аккуратную дырку в днище – результат ежедневного замера уровня воды. Груз, который опускался в одну и ту же точку трюма для замера, за 60 лет пробил корпус судна! В принципе, удивляться тут было нечему, так как поддающийся коррозии металл был настолько тонок, что рабочие, сбивая ржавчину с бортов, порой пробивали его насквозь. К сожалению, определенного решения по «Товарищу» так и не приняли. Единственной возможностью был капитальный ремонт за границей. Однако в распадающемся СССР было уже не до парусника.

Начинался период раздела имущества между независимыми государствами…

Так началась новая страница истории уже украинского «Товарища».

Парусник, перешедший с распадом СССР под юрисдикцию Минобразования Украины, стал для него обузой: «Мы думали, это вы нам будете деньги зарабатывать! А вы на ремонт просите...».

Украинское правительство всячески игнорировало проблему известного далеко за пределами Украины прекрасного корабля.

Вот с этого момента и начинаются события, ставшие роковыми в судьбе «Товарища». Почувствовав возможность вернуть себе парусник и ощущая настроение украинской стороны, английская общественная организация «Нация против Криминала» по согласованию с немецкой стороной объявляет о начале сбора средств для ремонта украинского «Товарища», уже встретившего свое 60-летие (1993 г.) Вскоре поступило приглашение на ремонт в Ньюкасл. Так как тянуть время не было смысла, к тому же, заканчивался срок действия судовых документов, было принято решение идти в Англию. Руководствовавшиеся этим решением лица все еще надеялись на чудо и на финансовую поддержку украинского правительства.

И вот на 62 году жизни, в 1995 г., «Товарищ» покинул Херсон. Для ремонта судна было необходимо около пяти миллионов долларов. Средств же, собранных английскими благотворителями, оказалось слишком мало. Чтобы сохранить парусник, немецкая организация «Друзья парусного флота» тоже начала участвовать в сборе средств. И только Украина с ее извечными финансовыми проблемами оставалась безучастной. Наконец немецкая сторона, ощущая историческую эпохальность происходящего, предложила Украине на три года взять на себя дальнейшую заботу о «Товарище», чтобы он принял участие в международной выставке «Экспо-2000», проходившей в Германии. Украина без колебаний согласилась на все условия немецкой стороны.

В 1999 году уже неспособный идти своим ходом парусник на буксире доставили в Вильгельмсхафен, а наша держава получила отсрочку на изыскание необходимых для ремонта средств. Впрочем, даже спустя три года деньги для ремонта парусника так и не нашли. На следующем этапе Германия предложила Украине 23 млн. евро и ремонт судна в Гамбурге на верфи «Блом унд Фосс» – той самой, которая 70 лет назад дала жизнь паруснику. По окончании ремонта «Товарищ» должен был находиться под совместным украинско-германским управлением. В течение 10 лет на нем планировалось прохождение практики как немецкими, так и украинскими кадетами. По истечении же этого срока парусник становился собственностью Германии. И пока запускали бюрократическую машину, которая была способна решить судьбу украинского «Товарища», на судне боролись за его живучесть. Уже 28 июля 2003 года в осушительном колодце машинного отделения появилась течь. Морякам оказалось не под силу справиться самим с проблемой. 29 июля пришвартованный к причальной стенке в Вильгельмсхаффене «Товарищ» начал тонуть. На помощь подоспели пожарные машины. С огромным трудом удалось откачать воду и устранить течь. Бедственное положение парусника ускорило решение его судьбы. Украина потребовала за парусник всего 1 млн. евро, но в процессе переговоров цена была еще снижена – до 500 тыс. евро, и в 2003 году сделка состоялась. Практически украинское правительство продало «Товарищ» по цене автомобиля бизнес-класса, и учебное парусное судно, бывшее на протяжении почти 40 лет гордостью Херсона, вновь стало немецким.

Осенью 2003 года на палубе специального судна для перевозки крупногабаритных судов «Condock V» через Кильский канал барк был доставлен для ремонта в «материнскую гавань» – город Штральзунд, чью набережную он украшает по сей день.

Даже несмотря на проблемы с выходом в море, для немецкой стороны это было знаковое и праздничное событие с официальными почестями – впервые после подъема парусника советской стороной со дна Штральзундского пролива на него 25 сентября 2003 года вновь вернулся немецкий флаг и название «Горх Фок», с которым под номером 3675 он был зарегистрирован в немецком морском Регистре.

С 2005 года «Gorch Fock» во избежание возможных проблем с выходом его за пределы Германии размещен как плавучий музей в гавани города Штральзунд, который и был его первым портом приписки.

Вот так, утратив первого «Товарища» во время войны в акватории Мариупольского порта и бестолково расставшись со вторым «Товарищем» на заре нашей независимости, у нас еще остается шанс не потерять нашу «Дружбу».