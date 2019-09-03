Игры разума в экономике от седой старины до наших дней

Психология и экономика

Как психология может влиять на движение финансовых инструментов? Гордон Пеппер писал: «Общепринятое допущение в экономике состоит в том, что люди ведут себя, как разумные индивидуумы. Проникновение в психологию толпы помогает лучше понять поведение финансовых рынков, чем поведение в экономике». Как отдельное психологическое явление взаимодействует с экономическим феноменом? Первую попытку применить психологию к экономической науке, по-видимому, предпринял французский психолог Габриэль Тард. Он использовал эту концепцию в 1881г. в книге «Психология масс» и в 1902г. написал на эту тему книгу «Экономическая психология». Густав Лебон в 1885г. описал элементы этой концепции в классической книге «Психология Толпы». Морис Кларк опубликовал в 1918г. книгу «Экономика и современная психология», где писал: «Экономист может пытаться не придавать значения психологии, но абсолютно невозможно не обращать внимания на человеческую природу». Позднее психология становится важным элементом в теориях австрийской школы экономистов Хайека, фон Мизеса и Джорджа Катоны. Последний был первым психологом, сосредоточившим свое внимание на психологических проблемах макроэкономики. Он ввел в экономическую теорию понятия «отношение к чему-либо», «настроение» и «ожидания». Катона колебался между терминами «экономическая психология» и «психологическая экономика», пока не остановился на последнем, опубликовав «Психологическую экономику» в 1975г. Однако термин «экономическая психология» с тех пор более распространен. Психологию можно использовать для объяснения важных аспектов рыночного поведения. Бернар Барук писал: «То, что регистрируют при колебаниях фондового рынка, – не события, а человеческая реакция на эти события. Это предположение миллионов мужчин и женщин о том, как все происходящее повлияет на их будущее. Другими словами, фондовый рынок – это прежде всего люди». Некоторые из психологических механизмов, создающих ценовые движения, рациональны и разумны. Другие – нелепы и абсурдны. Но они всегда появляются и продолжают существовать, пока акциями торгуют на рынке.

История фондовой биржи

История фондового рынка насчитывает много столетий. Фондовый рынок зародился во Франции в XIIв., когда графы Шампани в 1114г. ввели в обращение стандартизованные форвардные контракты на торговлю одеждой, вином, рыбой, лесом и металлами. Хотя первые биржеподобные рынки родились во Франции, Италия вскоре стала играть доминирующую роль. С XII по XVIвв. Италия была лидером и финансовым центром, ее финансовые дома торговали золотом, серебром и валютами. Европейское слово «bourse» (означает – фондовая биржа в каком-либо европейском центре, кроме Лондона) появилось в XVIв., когда дом голландской семьи Ван дер Бёрс (Beurs) в городе Брюгге стал центром местной торговли финансовыми инструментами и валютами. Люди, желающие торговать, шли «к Бёрсам», отсюда и пошло это название. В том же веке торговля на биржах распространилась по всей Европе. На большинстве из них осуществлялась торговля облигациями, выпущенными королевскими домами, постоянно нуждающимися в деньгах. Первое в мире официальное здание биржи возведено в Амстердаме в 1613г., затем подобные сооружения стали строиться почти во всех европейских странах. В то же время появились первые сложные финансовые инструменты – опционные контракты, предложенные к торговле в Голландии в 1636г., а также фьючерсные контракты, впервые представленные на японских рисовых рынках в 1654г.

Чья рука-невидимка?

Пока существует биржевая торговля, ценовые движения не перестают нас поражать. Многие пытались объяснить происхождение этих колебаний, и большинство теоретиков находили им самые естественные объяснения: «В долгосрочном плане цены фондового рынка отражают реальные стоимости. С другой стороны, краткосрочные колебания отражают небольшие сдвиги в спросе и предложении, и они должны рассматриваться как непредсказуемые и беспорядочные». Те, кто придерживаются этой точки зрения, называются на языке фондовой биржи «фундаменталистами» или «фундаментальными аналитиками». Фундаментальный аналитик пытается определить величину «реальной стоимости» ценной бумаги, т.е. ее торговую полезность, или ее ценность, основанную на ожидаемой будущей прибыли. Талантливый фундаментальный аналитик обязан сказать, сколько объект должен стоить, следовательно, и как должна развиваться его цена. Но рынок не всегда ведет себя так, как должен. Крах в октябре 1987г., вошедший в анналы истории, например, совершенно точно не представлял собой «беспорядочные колебания». Тот факт, что фондовые рынки по всему миру в одно и то же время начали резко падать гигантскими скачками, как будто под властью чьей-то невидимой руки (все кризисы рукотворны, это дело рук мировых предикторов), служит напоминанием, что ценовые колебания могут стать следствием феномена, сила которого превосходит самую буйную фантазию большинства наблюдателей. Сложность, которую невозможно не учитывать, – в том, что истинная ценность колеблется вместе с ценой. Хорошим примером послужат валютные курсы. Если курс валюты какой-либо страны начинает подниматься, это означает, что инфляция и процентные ставки в этой стране начинают снижаться, приводя к оздоровлению конкуренции с другими валютами. Через определенный период времени этот разрыв компенсируется подъемом валютного курса. Другими словами, колебание валютного курса самообоснованное. Когда цена растет, истинная ценность тоже возрастает. То же самое относится и к акциям. Если цена акции растет, кредитоспособность компании улучшается, так же, как и возможности финансировать деятельность, связанную с займами или выпуском новых акций. Улучшается также общий имидж компании среди ее потенциальных клиентов. При этом она становится популярнее и среди своих потенциальных сотрудников. Ситуация не сильно отличается и на товарных рынках. На многих из них поставщики образовали картели в попытке контролировать цены. Во время увеличения цен члены картели сталкиваются с незначительными трудностями, и созданные ими объединения оправдывают себя, потому что дисциплина поддерживается участниками. Но, если цены на их продукцию на рынке падают, слабейший часто реагирует увеличением производства чтобы сохранить устойчивый доход. В результате кривая предложения оказывается перекошенной настолько, что поднимающиеся затем цены быстро становятся побудительным мотивом сокращения производства. В то же время падающие цены увеличивали предложение, которое в свою очередь борется с давлением на цены. Это также самообоснованный процесс, в котором предложение и спрос колеблются, как функция ценовых движений, причем до такой степени, что могут поразить несведущего. Неудивительно, что очень много людей покинули так называемое «долгосрочное инвестирование». Одним из них был Кейнс.

Открытие Кейнса

Джон Мейнард Кейнс родился в Англии в 1883г., в год смерти Карла Маркса. Он быстро доказал, что обладает экстраординарным умом. Когда ему было шесть лет, он пытался анализировать работу своего мозга, а в 28 стал редактором одного из самых уважаемых финансовых изданий Англии: Экономического Журнала. За свою жизнь он выполнил фундаментальные экономические исследования, а в какой-то период даже был заместителем министра финансов Великобритании. В то время как жизнь Маркса была профессиональным фиаско, Кейнс купался в успехе не только как общественный деятель, но и как инвестор. Каждое утро он по полчаса проводил в постели, планируя свою инвестиционную стратегию (он предпочитал товары и валюты), приносившую ему по два миллиона долларов в год. Он также управлял фондом Королевского Колледжа в Кембридже, капитализация которого под его финансовым управлением увеличилась более чем в десять раз. В своей книге Общая теория занятости, прибыли и денег (1936г.) он рассуждал: «Следует предположить, что конкуренция между квалифицированными профессионалами с собственными суждениями и знаниями, превосходящими те, которыми владеет среднестатистический частный инвестор, нейтрализует выходки невежественного индивидуума, предоставленного самому себе. Однако случается, что силы и умения профессионального инвестора и спекулянта направлены на что-то еще. На самом деле большинство из этих людей сильно беспокоит не создание первоклассных долгосрочных прогнозов возможного дохода от инвестирования на всем его протяжении, а предсказание изменений в условном базисе оценивания, которое шло бы чуть впереди основной массы. Социальная цель искусного инвестирования – разгром темных сил времени и невежества, окутывающих все наше будущее. Реальная, частная цель самого искусного инвестирования сегодня – «превзойти все и вся», как хорошо говорят об этом американцы, перехитрить толпу, всучить плохую или обесцененную монету в полкроны другому». Несомненно, Кейнс считал фондовые рынки близорукими и абсурдными, а борьбу с «темными силами времени и невежества» намного более сложным делом, чем «превзойти всё и вся».

Надежда, Страх и Жадность

В книге Битва за инвестиционное выживание преуспевающий инвестор Джеральд Лоеб (1957г.), описывает рынки: «Нет окончательного ответа на вопрос относительно истинной стоимости ценных бумаг. Дюжина экспертов придет к 12 различным заключениям. Часто случается, что несколько мгновений спустя каждый из них меняет свой вердикт, если появилась возможность пересмотреть свое мнение из-за изменения ситуации. Рыночные ценности, лишь частично фиксируемые в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, намного больше определяются человеческими надеждами и страхами, жадностью, амбициями, стихийными бедствиями, изобретениями, финансовыми стрессами и напряжениями, погодой, открытиями, модой и другими бесчисленными факторами – невозможно перечислить все, не упустив чего-либо». Великие Мастера могут не согласиться друг с другом в вопросе, как делать деньги на фондовой бирже, но они обязательно согласятся, что рынок часто бывает абсурдным. Но возможно ли анализировать «надежды и страхи», «жадность и амбиции», чтобы предсказывать «финансовый стресс и напряжение» инвесторов? Или, может быть, чтобы рассчитать их покупательную силу в данный момент времени? Или, скажем, чтобы узнать, какого «инвестиционного стиля» они собираются придерживаться?

Урок биржевой психологии

Существует группа спекулянтов, пытающаяся прогнозировать, основываясь на прошлом поведении рынка. Это и есть «технические аналитики» или «чартисты» (специалист по прогнозированию биржевой конъюнктуры, использующий для этого анализ графиков). Сегодня никто не знает, когда графики впервые стали применять для анализа финансовых рынков. Однако самые старейшие документы, известные на сегодня, подтверждают, что история уводит нас к японским рисовым рынкам. В 1730г. в Японии уже торговали стандартизированными форвардными рисовыми контрактами. Эти контракты во многом идентичны товарным фьючерсам, торгуемым сегодня на многих биржах, но с одним исключением: невозможно было выдвигать требования о физической поставке товаров. Форвардный контракт можно было купить и продать, но нельзя было потребовать по нему поставку риса. Однако вскоре возникла проблема: курс по сделкам за наличные на рис колебался совсем немного, тогда как форвардные контракты демонстрировали большие колебания, что говорило о долговременной перспективе этого процесса. В 1869г. это уже стало серьезной угрозой для правительства и было принято решение закрыть форвардный рынок. Но случилось кое-что очень интересное: как только закрыли форвардный рынок, физический рынок начал неистово колебаться. Через два года уже царил полный хаос, и правительство вновь разрешило форвардную торговлю. Теперь уже форвардные контракты искусственно поддерживались рынками, лежащими в их основе, посредством требования физической поставки по каждому форвардному контракту, после чего рынок приобрел относительную устойчивость. Чему это научило японских биржевых трейдеров? Тому, что цены финансовых инструментов выражают не только баланс между спросом и предложением. Они включают в себя и психологический элемент. Впоследствии биржевики разработали множество методов применения этой психологии.

Психология встречается с БИРЖЕЙ

Любой торгующий на фондовых рынках какое-то время когда– нибудь заметит, что аналитики, экономисты, консультанты по инвестициям и журналисты, от которых ожидают предсказаний о будущем поведения рынка, как правило, отстают от него, демонстрируя свою беспомощность со всеми своими новостями, анализами и прогнозами, которые не более чем посмертные замечания по поводу того, что рынок уже давным-давно проделал. Другими словами, рынок идет всегда впереди новостей. В своей книге «Что есть биржа?» биржевой спекулянт Костолани определяет этот феномен следующим образом: «В основном не новости создают цены, а цены создают новости. Это касается и Парижа, и Лондона, и Нью-Йорка. После закрытия дневной торговли каждый начинает искать аргументы для объяснения произошедшего ценового отклонения или изменения тренда, и этими аргументами становятся те, о которых два часа назад мы даже не имели представления». Одно объяснение, возможно, заключается в том, что никто не любит людей, приносящих плохие новости, и прогнозы при поднимающемся рынке, на котором все счастливы. Эти новости совсем не то, что хотят услышать люди. Когда они их слышат, то не верят им. Более или менее неосознанно, но информация, предоставляемая основной публике, отсортирована таким образом, что подтверждает настроения и рынки. У экономистов, говорящих в пользу тренда, всегда большая аудитория мечтающих разбогатеть слушателей. Если рынок только что достиг своего пика, после чего начали выходить новости и анализы, то они зачастую крайне позитивные. Но существует еще одно, более очевидное объяснение: поскольку рынок находится впереди новостей, это просто свидетельствует, что он находится впереди экономики.

Барометр Бэбсона

Первым, кто привлек внимание публики к этому интересному факту, был выдающийся американец по имени Роджер Бард Бэбсон. Бэбсон родился в Массачусетсе в 1875г., получил специальность инженера в 1898г. и сразу же начал работать биржевым брокером (брокеры за это его никогда не простили). Несколько лет спустя у него развился туберкулез, и ему рекомендовали как можно больше находиться на свежем воздухе. Поэтому в 1902г. он открыл офис на открытом воздухе, создав свою собственную компанию, Babson Statistical Organization, по финансовому анализу. (Позже о нем было сказано, что он единственный человек в США, сделавший столько денег на статистике). Работая на свежем холодном воздухе, Бэбсон носил специальный пиджак с зашитым электрическим подогревом спины, а его секретарь-ассистент был вынужден надевать варежки и использовать маленькие резиновые молоточки, чтобы стучать по клавиатуре. Так развивалась эта компания, сделавшая Бэбсона общественным деятелем и даже личным другом нескольких президентов США. В 1907г. внимание Бэбсона, уже поправившего свое здоровье, привлекла волна паники на фондовой бирже. Вдохновленный ею, он начал оказывать услуги по проведению специфического анализа, названного им «Графиками Бэбсона». С помощью этого анализа он сравнивал экономическое развитие страны с графиками ценовых движений на фондовых рынках. В 1910г. он опубликовал свою первую книгу «Экономические барометры, используемые для накопления денег». В этой книге, самой ранней из изданных им (после нее последовало еще 50) по поводу взаимосвязей между фондовыми рынками и экономическими тенденциями, он говорил: «На самом деле, если бы не было простора для манипуляции и все эти рыночные трейдеры были бы согласны нести расходы, связанные со сбором данных для анализа фундаментального состояния экономики, специалисты могли бы полагаться только на сам фондовый рынок, как на барометр». Гипотеза Бэбсона не имела в виду микроэкономику. Он не ожидал от цены какой-либо отдельной акции эффективных прогнозов о компании. Но если собрать все ценные бумаги вместе, то весь фондовый рынок должен прогнозировать экономику в целом. Макроэкономический барометр должен будет работать, если только несколько рыночных трейдеров не начнут удачно им манипулировать.

Продолжение следует...