Агентство Fars, связанное с КСИР, утром 28 марта заявило, будто бы Иран ударил по хранилищу украинских беспилотных систем вместе со специалистами в Дубае.

Источник: израильский портал Ynet со ссылкой на Fars, спикер МИД Георгий Тихий

Детали: Издание пишет, что там на момент удара находился 21 украинец, который "вероятно, погиб".

МИД опровергает эту информацию.

Прямая речь Тихого: "Это ложь, официально опровергаем эту информацию.

Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции - и этим ничем не отличается от россиян".

Напомним: Ранее Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Азизи заявил, что Украина из-за помощи беспилотниками превратила свою территорию в законную цель Ирана.

