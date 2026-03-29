В конце декабря прошлого года экологическая катастрофа на Черном море, вызванная вражескими обстрелами и последующим разливом масла, едва не привела к гибели сотен редких птиц. Основной удар пришелся на два вида: пирникозу большую и пирникозу малую. Благодаря неравнодушию одесситов и самоотверженной работе специалистов пернатых удалось спасти.

Одесситы активно включились в спасение пострадавших птиц, доставляя их в Одесский зоопарк. Всего на реабилитацию поступило около 300 особей. Птиц нужно было тщательно отмыть, высушить и согреть. За этим последовал долгий период реабилитации, включавший выкармливание и восстановление.

Поскольку собственных ресурсов зоопарка оказалось недостаточно, директор учреждения Игорь Беляков обратился за помощью к горожанам.

Сегодня Одесский зоопарк выражает искреннюю благодарность всем, кто присоединился к спасению пирникозов. Особую помощь оказали факультет ветеринарной медицины Одесского аграрного университета, биологический факультет университета имени Мечникова, ветеринарный врач Леонид Стоянов и конечно же одесситы, которые не остались безучастными.

Спасти и вернуть в природу удалось около 40% птиц. Как отметил Игорь Беляков, к сожалению, не всех удалось спасти, но для таких проблемных видов, как большая и малая поганки (пирникозы), это серьезный результат.

Благодаря общим усилиям десятки редких птиц, переживших тяжелый стресс и масляный плен, снова обрели свободу, вернувшись в естественную среду обитания.





