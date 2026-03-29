Сьогодні, 20:00

Андрій ШЕВЧЕНКО: «Радий, що ми підписали його»

Президент Української асоціація футболу Андрій Шевченко прокоментував підписання меморандуму про співпрацю зі Шведським футбольним союзом.

«Швеція та Україна неодноразово зустрічалися на футбольному полі. Змагаючись одна з одною, ми водночас поділяли спільні цінності, символізовані синім і жовтим кольорами наших прапорів – взаємну повагу та тверду віру в чесну конкуренцію.

 Ці принципи поширилися і за межі поля, формуючи дружні та підтримуючі відносини між нашими асоціаціями.

Я радий, що, підписавши цей меморандум сьогодні, ми створюємо основу для стратегічного партнерства, яке принесе користь обом організаціям», – зазначив Шевченко.

 

