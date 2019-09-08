Сергей Кивалов встретился с призёром чемпионата мира по таиландскому боксу

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов встретился с серебряным призером Чемпионата мира по таиландскому боксу Олегом Гутой и его тренером Натальей Коган. Талантливый спортсмен завоевал уже вторую в своей карьере серебряную медаль на мировом первенстве. Президент университета поздравил известного одесской тайбоксёра с выдающимся событием и вручил почетные награды университета.

Я Вам хочу сказать, что это большое достижение, я не исключаю, что Олег будет принимать участие во Всемирных играх. Он один из самых сильных спортсменов, которые прославляют нашу страну, наш город, наш университет. Я горжусь такими студентами,

- с гордостью отметил президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов.

Для спортсмена это очень важно. Спасибо Сергею Васильевичу за то, что приглашает и поддерживает. Одно дело, когда поддерживает родной дом, зал, но, когда поддерживают стены родных вузов, весь педагогический состав во главе с Сергеем Васильевичем Киваловым, это дает мотивацию достигать целей, - делится серебряный призер Чемпионата мира по таиландскому боксу Олег Гута. - Очень важно, когда есть люди, которые вносят свой вклад в развитие города, инфраструктуры, как это делает Сергей Васильевич. Открываются учебные заведения, стадионы, спортивные комплексы, появляются новые спортивные секции.

Чтобы все время быть в форме, спортсмену приходится тренироваться ежедневно, по две тренировки в день. Помогает ему в этом Заслуженный тренер Украины по Муэй тай Наталья Коган.

Олег с восьми лет занимается таиландским боксом, он прошел все этапы начиная с юниоров, достигал, пытался, пока не стал чемпионом мира среди юниоров, потом перешёл во взрослую сборную, где соревнуются мужчины – это класс «А», как принято говорить – плит класс. Попал в состав национальной сборной Украины, у нас было несколько попыток подойти к первому месту – мы уже были серебряными призёрами мира и бронзовыми призёрами мира., Конечно же цель была завоевать только золото, но была огромнейшая конкуренция – 26 человек в весе – это первый раз в истории нашего вида спорта такое большое количество участников,

- рассказала Заслуженный тренер Украины Наталья Коган, которая на протяжении многих лет тренируют Олега и готовит его к участию в мировых первенствах.

В родных университетах гордятся победами Олега Гуты и оказывают ему постоянную всестороннюю поддержку.

Наши спортсмены самые лучшие. Я хочу, чтобы они были успешными, всегда были победителями, пусть они будут здоровые и крепкие не только физически, но и духом!

- пожелал президент Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Я хочу сказать, что огромную роль сыграло то, что Олег является студентом Международного гуманитарного университета, потому что такого отношения к спортсменам – уважения в первую очередь, принятие ситуации, потому что очень часто с учебным процессом совпадали крупнейшие соревнования, такие как чемпионат мира и Европы. В этом отношении всегда относились с пониманием к нам, и Сергей Васильевич Кивалов и весь педагогический коллектив и это действительно очень важно,

- почеркнула Наталья Коган.

График Олега Гуты очень плотный, и кроме областных соревнований, чемпионатов и кубков Украины включает в себя также и ряд других лицензионных соревнований. Сейчас Олег прикладывает все усилия, чтобы завоевать лицензию на участие во Всемирных играх.