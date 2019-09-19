Оптимизм не угас, но есть опасения ВИДЕО



Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, проведённого после первой и начала второй сессии новоизбранной Верховной Рады, формирования правительства и принятия ряда конституционных законопроектов.

По данным исследования общество находится на пике социального оптимизма — 55% опрошенных полагают, что страна движется в правильном направлении, и лишь 18% — что в неправильном. Деятельностью президента Владимира Зеленского удовлетворены 71% опрошенных (в том числе полностью — 32%). Спикер Дмитрий Разумков устраивает 39% опрошенных. Деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука удовлетворены 28%. Причем замечу, что ко времени проведения опроса Гончарук продемонстрировал только умение водить самокат по коридорам Кабмина, а сами избиратели, позитивно оценивающие его «деятельность», ещё вчера о его существовании не подозревали. Такого в Украине не было даже при Ющенко в его электоральный медовый месяц!

Общественная поддержка, безусловно, является авансом новой власти, причём авансом заведомо завышенным. После того как эйфория пройдёт, начнётся обрушение рейтинга.

И вот здесь то и находится зона страхов «слуг народа», они хотят, как можно дольше продлить время электоральной поддержки: то чутко реагируя на общественные чувства, то отчаянно пытаясь воздействовать на журналистов. То обвиняя их в коррумпированности, то призывая к самоочищению, то пытаясь создавать новые административные органы по их контролю. Все это от заигрывания с электоратом до элементарного закрытия СМИ – путь в никуда.

Можно попытаться опережать общество, опережать страну, меняя политическую повестку и контролируя ее. Что приведет, к постоянному отставанию общественных сил и оппозиции, которая будут штурмовать последний вагон уходящего поезда, в то время как сам поезд уже далеко. Но это свойство со временим тоже превратится в уязвимость системы, когда свою быстроту и тактическую верткость она превратит в самоцель. И в итоге перед зрителем будет метаться некое существо — тело власти, которое даже не сможет сообщить стране, чего оно хочет.

Можно попытаться создать удачную картину мира, что позволит включать в нее любой новый поступающий фактаж без изменения основных координат. Создать «чувство открытия» нового мира, вызвать «чувство направления» сформировав групповые цели и закрепив все это «чувством предназначения» сформировав структуры для совместной деятельности народа.

А что мы видим в действительности? Увеличение финансирования «института национального маразма» имени Вятровича? И хотя сам Вятрович на закрытом заседании правительства был все же уволен, какое «чувство открытия» нового мира эта госструктура способна вызвать у нас? Куда повести? Какую самоидентификацию навязать? Пока что эти попытки были неудачными и вызывали в народе только чувство раздражения.

А ведь неудачная картина мира требует постоянной коррекции своих основных постулатов, что делает ее уязвимой для информационных атак. Пропаганда и контрпропаганда направлены на поддержание или разрушение картины мира, делая это на системной и постоянной основе. А значит опять народные деньги выброшены в никуда или даже во вред государству!