Блеф как способ правления

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента. Закон этот чрезвычайно сложный, на пути его исполнения существует огромное количество возможностей сделать процедуру импичмента президента просто невыполнимой.

Но видимо опасения вызывает закон даже в таком виде и Владимир Зеленский ветирует Закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Отныне не существует правового основания для создания временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, которые должны проводить процедуру импичмента президента.

Но тем не менее сам Зеленский поспешил сняться в видеоролике, в котором связал подписание закона об импичменте президента с необходимостью уплаты налогов всеми без исключения украинцами от олигарха до таксиста. Я не хочу напоминать, что «зеленая сила» заявляла себя либертарианской, то есть максимальной противницей любых налогов.

Напоминать о том, что в Украине уйма скрытого налогообложения в виде всяких акцизов и пошлин, в том числе сидящих в цене на бензин – привет таксисту. И о том, что прекрасный налог НДС составляет два библейских налога, то есть две десятины и платят его все без исключения от младенца до покойника, отправляющегося в последний свой путь.

Не хочу я говорить и о том, что несмотря на то, что НДС прекрасно администрируется, являясь налогом с оборота, навязывает он нашей экономике сырьевое проклятье делая невыгодной выпуск продукции с высокой добавочной стоимостью, тем самым обрекая страну на бедность и отсталость.

Я хочу подчеркнуть одно: президент использует закон об импичменте как PRпродукт, пытаясь его «выгодно продать» электорату, не взирая на его сомнительную результативность.

А что с депутатской неприкосновенностью было не то же самое? Сколько было шуму о ее отмене, а на деле ничего не произошло. Провальным оказалось принятие законопроекта №1009. При его принятии не нужно было бы согласия Рады на обыск народного депутата, досмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также прослушивание телефонных разговоров и чтение корреспонденции. В общем, «прикасаемость» слуг народа из всех фракций стала бы полной и бесповоротной.

Один из депутатов "Слуги народа", пожелавший остаться неизвестным, в интервью сайту «Страна» так охарактеризовал положение дел: «Фракция не является единым целым. У нас есть люди Авакова и Коломойского, Пинчука и те, к кому благоволят западные посольства. Есть люди региональных групп – например одесской группы Ангерта-Галантерника. Они сидят на очень хорошей зарплате и понимают, кто их настоящий начальник. Поэтому у них у всех две задачи. Первая – сохранить неприкосновенность. Вторая – не допустить введение императивного мандата. Кстати, также думают и многие депутаты из фракции, которые не сидят ни у кого на зарплате. Они понимают, что в любой момент их могут сделать жертвами, если начнут качать права и откажутся голосовать за какие-то совсем уж стремные законы.», - сказал «Стране» нардеп.

Блеф — поведение в покере, создающее у противника впечатление, будто у вас на руках гораздо более сильная карта, чем есть на самом деле, обманом заставляя сбросить карты в свою пользу. Но если игрок будет блефовать слишком часто, противник быстро обнаружит этот факт и перестанет ему верить. Однако то, что в карточной игре допустимо, в политике выглядит банальным мошенничеством.