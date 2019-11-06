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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Разведение сил в Петровском переносится, - ОБСЕ

Категория: Новости / Политика

Разведение сил в Петровском переносится, - ОБСЕ

Разведение сил в Петровском на Донбассе начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по киевскому времени. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины, передает РБК-Украина.

Сообщается, что Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в Петровском.

Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени,
- говорится в заявлении.

 

Напомним, представители ДНР и украинские военные называли разные даты начала разведения сил в Петровском. 

В штабе ООС накануне подтвердили готовность к разведению сил в Петровском 8 ноября в 12:00 при условии зеркальных действий со стороны ДНР. Представители второй стороны заявляли, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Отметим, что практическое разведение сил в Петровском на Донбассе будет проходить на протяжении трех дней, после чего начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.

 

 



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