Внештатный советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что в Украине проходит много мероприятий с участием оружейников, часть из которых сопряжена с риском.

Источник: сообщение "Флеша"

Прямая речь: "Друзья, я там не был и не планировал быть на этом полигоне. Я написал для друзей на странице, что со мной всё в порядке, ведь все знают, что я часто бываю на таких мероприятиях.

Таких различных мероприятий проводится десятки (если не сотни). Когда я вижу риски, я на полигон не еду".

Подробности: Бескрестнов привел перечень рисков, из-за которых отказывается от участия в мероприятиях:

отсутствие укрытия

анонс в интернете

огромное количество участников

зона досягаемости баллистики

ранний анонс места проведения

Также в комментариях он пообещал обсудить эту проблему с президентом Украины.

Предыстория: