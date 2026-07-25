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Радник Зеленського не пішов на захід, по якому вдарила РФ. Назвав ризики, через які відмовляється

Категория: Новини / Події

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Внештатный советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что в Украине проходит много мероприятий с участием оружейников, часть из которых сопряжена с риском.

Источник: сообщение "Флеша"

Прямая речь: "Друзья, я там не был и не планировал быть на этом полигоне. Я написал для друзей на странице, что со мной всё в порядке, ведь все знают, что я часто бываю на таких мероприятиях.

Таких различных мероприятий проводится десятки (если не сотни). Когда я вижу риски, я на полигон не еду".

Подробности: Бескрестнов привел перечень рисков, из-за которых отказывается от участия в мероприятиях:

  • отсутствие укрытия
  • анонс в интернете
  • огромное количество участников
  • зона досягаемости баллистики
  • ранний анонс места проведения

Также в комментариях он пообещал обсудить эту проблему с президентом Украины.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля назначил экс-советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова своим внештатным советником по вопросам развития технологических направлений обороны.
  • 24 июля Россия нанесла удар по полигону под Киевом, где проходили мероприятия с участием оружейников.
  • По состоянию на 15 часов было известно, что десять человек погибли и около сотни получили ранения в результате этого удара. По данному факту возбуждено 2 уголовных дела.
  • В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что пораженный врагом гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины, и напомнили о требованиях безопасности в период военного положения.

Источник: Українська правда




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