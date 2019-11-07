В «Слуге народа» считают, что нынешняя Рада не доработает до конца срока

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою каденцию досрочно.

Об этом Арахамия сказал «Украинской правде» в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве.

«Мое видение — 75 процентов — вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент — Ред.). Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция», — сказал он.

При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция «Слуги народа» может распасться в ближайшее время.

«Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он — депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика», — заявил он.

Об этом же журналистам перед съездом партии в воскресенье сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"Местные выборы по всей стране пройдут, когда мы завершим процесс децентрализации. Если закончим раньше, то проведем раньше. Когда это возможно? Например, конец весны", - заявил он.

Корниенко напомнил, что он один из депутатов, который ответственный за законодательное обеспечение процесса децентрализации.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко в сентябре сказал, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. При этом, по неофициальной информации, рассматривается возможность их проведения в апреле 2020 года.