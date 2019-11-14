Хурма помогает бороться с кашлем и симптомами гриппа

Хурма укрепляет иммунитет и ускоряет выздоровления от простудных недугов. Об этом изданию ГолосUA сообщила врач Виктория Савицкая.

Плоды хурмы содержат огромное количество полезных микроэлементов, которые просто необходимы организму для слаженной работы. К тому же набор витаминов и питательных веществ очень благоприятно воздействует на иммунную систему и повышает защитные силы организма.

В этом фрукте много глюкозы и фруктозы, так что это отличная подпитка для работы мозга и прекрасный перекус в перерывах между основными приемами пищи. Хурма быстро вызывает чувство сытости, но в то же время не обременяет лишними калориями. В хурме много натрия, калия, магния, кальция, железа и других ценных микроэлементов,

- говорит эксперт.

Незаменима хурма и в простудный сезон. Сок хурмы богат витамины С и B, картином, минеральными солями, магнием. В нем также содержатся дубильные вещества, благодаря которым плоды обладают вяжущими и бактерицидными свойствами. Это прекрасное средство от болей и воспалений горла и носоглотки.

Хурма очень полезна при кашле. Горло нужно полоскать соком спелых плодов, разбавленным горячей водой в соотношении 2 к 1.

Помимо этого, благодаря обилию пищевых волокон хурма улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует очищению печени и даже нормализуют работу половых желез.

Благодаря высокому содержанию железа, сок плодов хурмы часто назначают при анемии. Его принимают 2-3 раза в день перед едой. А еще хурма успокаивает нервы, придает сил и бодрости,

- отметила врач.