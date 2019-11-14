Хурма помогает бороться с кашлем и симптомами гриппа

Хурма укрепляет иммунитет и ускоряет выздоровления от простудных недугов. Об этом изданию ГолосUA сообщила врач Виктория Савицкая.
Плоды хурмы содержат огромное количество полезных микроэлементов, которые просто необходимы организму для слаженной работы. К тому же набор витаминов и питательных веществ очень благоприятно воздействует на иммунную систему и повышает защитные силы организма.
Незаменима хурма и в простудный сезон. Сок хурмы богат витамины С и B, картином, минеральными солями, магнием. В нем также содержатся дубильные вещества, благодаря которым плоды обладают вяжущими и бактерицидными свойствами. Это прекрасное средство от болей и воспалений горла и носоглотки.
Хурма очень полезна при кашле. Горло нужно полоскать соком спелых плодов, разбавленным горячей водой в соотношении 2 к 1.
Помимо этого, благодаря обилию пищевых волокон хурма улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует очищению печени и даже нормализуют работу половых желез.