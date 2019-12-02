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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

IKEA изменила планы выхода на украинский рынок

Категория: Новости / Экономика и финансы

IKEA изменила планы выхода на украинский рынок

Компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, опять изменила  план выхода на украинский рынок. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Сначала, ориентировочно весной 2020 года, будет запущена интернет-торговля. После этого будет идти речь об открытии обычного магазина.

"IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно скорее после запуска электронной коммерции",
 - отметили в компании.
Напомним, что в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыт в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства этого ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.
Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года.
В начале осени появилась информация о том, что IKEA подписала договор об аренде площади 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, который планировали запустить к концу 2019 года. Якобы, в этом помещении были работы по изменению планировки с учетом требований арендатора.


Источник: ФОКУС



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