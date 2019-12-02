В Одесской Юракадемии простились в выдающимся ученым

Коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» понес невосполнимую утрату. 1 декабря из жизни ушел выдающийся ученый, доктор юридических наук, профессор кафедры организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры Валентин Владимирович Долежан.
Проститься с ученым пришли его коллеги, сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия», президент вуза Сергей Васильевич Кивалов и студенты.
В юридической академии профессор Долежан проработал более 15 лет. В Одессу его пригласил президент университета Сергей Кивалов как известного специалиста в области юридической науки.
До этого с 2003 года профессор преподавал в Волынском государственном университете им. Леси Украины. Именно там с ним познакомился его коллега и ученик профессор Михаил Васильевич Косюта.
Профессор Долежан подготовил не одного ученого. Ему принадлежат более 400 научных трудов, которые опубликованы и постоянно цитируются исследователями по вопросам судоустройства, статуса судей, прокуратуры, адвокатуры. Он так же принимал активное участие в реформе суда, так же работал в области конституционного права.
Степень кандидата наук профессор Долежан получил еще в начале 70-х годов. В 1992 году защитил докторскую диссертацию по проблемам компетенции прокуратуры, став первым доктором наук в независимой Украине по данной специальности.
Большой вклад Валентин Владимирович Долежан внес в налаживание системы повышения квалификации прокурорских кадров, принимал участие в обучении работников прокуратуры Болгарии, Кубы, Монголии, Вьетнаме, разрабатывал методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора и его теоретических основ. За годы работы в Национальном университете «Одесская юридическая академия» он стал для своих коллег примером преданности науке и преподавательской деятельности, трудолюбия, ответственного отношения к каждому делу, которым занимался. Память о нем будет жить через знания, которые он передал ученикам, коллегам, последователям его научных взглядов.