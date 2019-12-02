В Одесской Юракадемии простились в выдающимся ученым

Коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» понес невосполнимую утрату. 1 декабря из жизни ушел выдающийся ученый, доктор юридических наук, профессор кафедры организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры Валентин Владимирович Долежан.

Проститься с ученым пришли его коллеги, сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия», президент вуза Сергей Васильевич Кивалов и студенты.

В юридической академии профессор Долежан проработал более 15 лет. В Одессу его пригласил президент университета Сергей Кивалов как известного специалиста в области юридической науки.

До этого с 2003 года профессор преподавал в Волынском государственном университете им. Леси Украины. Именно там с ним познакомился его коллега и ученик профессор Михаил Васильевич Косюта.

Сегодня скорбит не только семья, не только академия, а скорбит вся Украина. Ушел из жизни выдающийся украинский ученый, правовед, учитель многих государственных мужей, которые сегодня работают на благо Украины. Эту рану очень трудно заживить, потому что ушел выдающийся ученый, человек, который во всем находил выход, который умел посоветовать, умел успокоить и умел наметить пути развития и правоохранительных органов, и судебных органов и адвокатуры,

- поделился Михаил Косюта.

Профессор Долежан подготовил не одного ученого. Ему принадлежат более 400 научных трудов, которые опубликованы и постоянно цитируются исследователями по вопросам судоустройства, статуса судей, прокуратуры, адвокатуры. Он так же принимал активное участие в реформе суда, так же работал в области конституционного права.

Сегодня мир науки прощается с замечательным ученым. Для нас, для его коллег, которые бок о бок работали с ним на кафедре более 15 лет, Валентин Владимирович – это прежде всего наставник, уважаемый старший коллега, друг, очень доброжелательный, дружелюбный человек, нам, конечно, будет его очень не хватать. Нас, молодых коллег, он учил внутренней свободе, чтобы ученые были смелыми, искали свой путь и не шли только проторенными дорогами. Думаю, что он сумел передать свой бесценный опыт,

- отметила заведующая кафедры организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры Нана Бакаянова.

Степень кандидата наук профессор Долежан получил еще в начале 70-х годов. В 1992 году защитил докторскую диссертацию по проблемам компетенции прокуратуры, став первым доктором наук в независимой Украине по данной специальности.

Это был выдающийся ученый, настоящий ученый, глыба. Он жил наукой, он был, не постесняюсь сказать этого высокого слова, действительно корифеем нашей научной специальности. Был тонким знатоком науки прокурорского надзора, судоустройства, его имя блистало среди самых известных имен в свое время Советского Союза, ныне нашей независимой Украины. Был и практическим работником. В свое время, работал и в прокуратуре, и в адвокатуре, то есть ему было чему научить. Он внес очень большой вклад в дело воспитания молодого поколения наших юристов, и мы, и теоретики, и практики, очень признательны ему. Он сделал очень много, при этом он был удивительно скромный, очень порядочный человек, хороший человек, с ним было приятно работать,

- вспоминает профессор кафедры организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры Юрий Евгеньевич Полянский.

Большой вклад Валентин Владимирович Долежан внес в налаживание системы повышения квалификации прокурорских кадров, принимал участие в обучении работников прокуратуры Болгарии, Кубы, Монголии, Вьетнаме, разрабатывал методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора и его теоретических основ. За годы работы в Национальном университете «Одесская юридическая академия» он стал для своих коллег примером преданности науке и преподавательской деятельности, трудолюбия, ответственного отношения к каждому делу, которым занимался. Память о нем будет жить через знания, которые он передал ученикам, коллегам, последователям его научных взглядов.