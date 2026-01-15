Брюссель озвучил свои юридические предложения о выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро, Власти ЕС рассчитывают начать переводы денег весной.

Еврокомиссия анонсировала свое юридическое предложение по использованию 90 миллиардов евро кредита, согласованного для Украины на период 2026-2027 годах, призвав Европарламент и страны-члены ЕС одобрить его в кратчайшие сроки.

"Мы осознаем, что Украина нуждается в значительных и срочных финансах и нацелены начать выделение средств уже в апреле", - заявил журналистам еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Кредит будет предоставлен в рамках механизма усиленного сотрудничества: в проекте участвуют 24 из 27 стран ЕС, за исключением Словакии, Венгрии и Чехии.

Предложение Брюсселя предусматривает выделение 60 миллиардов из общего пакета на военные расходы и 30 миллиардов - на поддержку перегруженного госбюджета страны.

План В

Решение предоставить Украине ссуду в размере 90 миллиардов евро во второй половине декабря утвердил Евросовета. Было решено, что финансирование обеспечат совместные заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджетного запаса Единой Европы. Ранее страны блока при лоббировании президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Украины Владимира Зеленского и других политиков пытались согласовать использование для помощи Киеву замороженных в Европе российских активов. Их главным аргументом было то, что именно Россия, агрессор, должна оплачивать расходы на выживание Украины вместо европейских налогоплательщиков. Этот вариант, однако, не сработал из-за сопротивление Бельгии, под чьей юрисдикцией находится большая часть заблокированных активов РФ.

Схема ссуды в 90 миллиардов, таким образом, стала планом В. Киев будет освобожден от выплаты процентов по ссуде, а сам кредит вернет только после того, как Россия прекратит войну и выплатит репарации.

Проценты по кредиты берут на себя страны-члены ЕС за исключением трйки отказавшихся стран (Венгрия, Словакия, Чехия - прим.).

"Покупать европейское", но не всегда

Предоставление кредита Киеву , по замыслу Брюсселя, должно подстегнуть развитие оборонной промышленности Украины и Европы. Закупки за пределами континента разрешены только в том случае, если в Европе невозможно произвести или найти аналоги. "Для нас это огромные деньги, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - И эти инвестиции должны окупаться созданием рабочих мест, проведением необходимых исследований и разработок. Параллельно мы должны укреплять нашу оборонную промышленную базу - не только ради кредита, но и ради собственной безопасности".

Сообщается, что между странами ЕС до последнего не было единства в вопросе степени свободы, которую следует предоставить Украине в выборе поставщиков и партнёров. Нидерланды и Германия считали. что слишком строгие рамки связали бы Киеву руки, а Франция настаивала на пункте "Покупай европейское".

В юридическом основании Еврокомиссии, таким образом, представлен компромиссный вариант.

Впереди - рассмотрение юридического обоснования Еврокомиссии в Совете ЕС и Европарламенте, а также согласование регламента получения средств с Украиной.

Источник