 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

В Одесі розшукують власників занедбаних автомобілів

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


В Одессе выявили более десятка транспортных средств с признаками заброшенных. Их обследование провела профильная комиссия в соответствии с решением Одесского городского совет от 19 ноября 2025 года № 3793-VIII.

По результатам проверки к перечню возможных брошенных автомобилей отнесены транспортные средства, размещённые по следующим адресам:

  1. ул. Костанди, 104А — АЗЛК «Москвич», красный;
  2. пер. Ванный, 12 — Renault, синий;
  3. ул. Лигинская (Макаренко), 6 — Chery Amulet, серый;
  4. ул. Львовская, 15А — ЗАЗ 968МБ, красный;
  5. просп. Небесной Сотни, 4В — Chevrolet Cruze, серый;
  6. ул. Евгения Чикаленко, 60/2 — Opel, жёлтый;
  7. ул. Евгения Чикаленко, 59 — Ford Focus, серый;
  8. ул. Евгения Чикаленко, 59 — ВАЗ, красный;
  9. ул. Академика Королёва, 102 — Citroën, белый;
  10. ул. Академика Королёва, 122 — Isuzu, белый;
  11. ул. Архитекторская, 14/1 — Volkswagen Passat, серый;
  12. ул. Архитекторская, 14/1 — Renault 25, белый;
  13. ул. Евгения Чикаленко, 60/2 — Nissan Pulsar, белый;
  14. ул. Архитекторская / ул. Вавилова, 52 — Hyundai, серый.

Владельцев транспортных средств либо лиц, которые на законных основаниях ими пользуются, просят в установленные Порядком сроки обратиться в уполномоченные органы Одесского городского совета для подтверждения права собственности или пользования и определения дальнейшего размещения автомобилей.

В случае непринятия необходимых мер к владельцам могут быть применены действия, предусмотренные действующим законодательством и утверждённым Порядком.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 