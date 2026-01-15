В Одессе выявили более десятка транспортных средств с признаками заброшенных. Их обследование провела профильная комиссия в соответствии с решением Одесского городского совет от 19 ноября 2025 года № 3793-VIII.

По результатам проверки к перечню возможных брошенных автомобилей отнесены транспортные средства, размещённые по следующим адресам:

ул. Костанди, 104А — АЗЛК «Москвич», красный; пер. Ванный, 12 — Renault, синий; ул. Лигинская (Макаренко), 6 — Chery Amulet, серый; ул. Львовская, 15А — ЗАЗ 968МБ, красный; просп. Небесной Сотни, 4В — Chevrolet Cruze, серый; ул. Евгения Чикаленко, 60/2 — Opel, жёлтый; ул. Евгения Чикаленко, 59 — Ford Focus, серый; ул. Евгения Чикаленко, 59 — ВАЗ, красный; ул. Академика Королёва, 102 — Citroën, белый; ул. Академика Королёва, 122 — Isuzu, белый; ул. Архитекторская, 14/1 — Volkswagen Passat, серый; ул. Архитекторская, 14/1 — Renault 25, белый; ул. Евгения Чикаленко, 60/2 — Nissan Pulsar, белый; ул. Архитекторская / ул. Вавилова, 52 — Hyundai, серый.

Владельцев транспортных средств либо лиц, которые на законных основаниях ими пользуются, просят в установленные Порядком сроки обратиться в уполномоченные органы Одесского городского совета для подтверждения права собственности или пользования и определения дальнейшего размещения автомобилей.

В случае непринятия необходимых мер к владельцам могут быть применены действия, предусмотренные действующим законодательством и утверждённым Порядком.

