Сара вже в Одесі, як міжнародне партнерство рятує життя

Міжнародне партнерство у сфері охорони здоров’я сьогодні є не просто проявом солідарності, а реальним чинником зміцнення української системи медицини та реабілітації. Черговим підтвердженням цього стала передача сучасної автівки швидкої допомоги КНП «Одеська обласна клінічна лікарня».

Автівку «швидкої допомоги» було придбано українсько-німецьким благодійним об’єднанням Ferein “SOS-Ukraine” e.V.. При допомозі Анатолія Коломійця - голови благодійного фонду «З Одесою в серці». Автомобіль, який має символічне ім’я «Сара» і в документах гуманітарного «Обозу» проходить під номером 86, вже найближчим часом стане на службу медикам і пацієнтам Одеської області.

В урочистій церемонії передачі взяв участь директор КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Сергій Калинчук, який щиро подякував волонтерам з міста Штутгарт  за підтримку та наголосив, що така допомога має вирішальне значення для порятунку життів і розвитку реабілітаційної медицини.

Важливість міжнародної підтримки підкреслила й директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан. Вона зазначила, що допомога українцям із-за кордону є потужним внеском не лише у зміцнення медичної системи, а й у спільну перемогу.

Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін, який разом з ветераном одеської журналістики Василем Морозовим привітав присутніх та подарував гостям книгу ініціаторки проєкту Інни Олійник, про Афганістан як символ пам’яті, солідарності та сили людського духу.


Автівка «швидкої допомоги» — це не просто транспортний засіб, а ще один міст дружби між Україною та її міжнародними партнерами, збудований заради життя, надії та майбутнього.

 





