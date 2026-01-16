Турецька підтримка українських ветеранів: в Одесі передали інвалідні візки захисникам України

В Одесі в стінах Генерального консульства Турецької Республіки відбулася подія, що стала ще одним яскравим прикладом міжнародної солідарності з Україною. Ветеранам російсько-української війни було передано інвалідні візки — життєво необхідні засоби мобільності для тих, хто заплатив високу ціну за свободу своєї держави.

Захід пройшов під егідою Генерального консульства Турецької Республіки в Одесі у співпраці з Одеською регіональною організацією Національної спілки журналістів України. Інвалідні візки були надані громадською організацією «Кримські татари Одещини» та найближчим часом будуть передані українським ветеранам за медичними показаннями.

«Ми зібралися тут, щоб підтримати українських ветеранів війни, які проявили мужність і самопожертву під час оборони своєї Батьківщини. Під егідою нашого Генерального консульства, у співпраці з Одеською регіональною організацією НСЖУ, інвалідні візки, надані громадською організацією “Кримські татари Одещини”, незабаром будуть передані самовідданим ветеранам війни в Україні», — наголосив Генеральний консул Турецької Республіки в Одесі пан Мухіттін Челік (Muhittin Çelik).

Дипломат підкреслив, що допомога українським воїнам є складовою принципової позиції Туреччини щодо війни Росії проти України.

«Мені надзвичайно приємно бути причетним до надання такої підтримки ветеранам. Туреччина від початку війни демонструє солідарність із нашим другом та стратегічним партнером — Україною. Процвітання України, нашого сусіда в Чорноморському регіоні, може принести користь далеко за його межами. Саме тому ми докладаємо зусиль до розвитку двосторонніх відносин і відновлення стабільності в регіоні», — зазначив пан Челік.

У заході взяли участь представники обласної влади, ветеранських структур і громадського сектору.

Директорка Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу Одеської ОДА Катерина Марченко подякувала турецькій стороні за чітку та послідовну підтримку України.

Вона висловила велику подяку Генеральному консульству Турецької Республіки за небайдужість до долі наших ветеранів і за підтримку України, наголосивши на важливості такої міжнародної допомоги для відновлення регіону та людей, які постраждали від війни.

Очільниця Одеського обласного центру захисту ветеранів та національного спротиву — Ветеран Хабу Одещини — Аліна Сабатин підкреслила практичну цінність наданої допомоги.

Вона подякувала Генеральному консульству Турецької Республіки та запевнила, що візки отримають саме ті ветерани, які потребують їх за медичними показниками, що значно полегшить їм повсякденне життя та реабілітацію.

Керівник громадської організації «Кримські татари Одещини», депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов наголосив на важливості фізичної активності й спорту у відновленні поранених воїнів.

«Мене, як спортсмена в минулому, особливо тішить, що реабілітація наших захисників відбувається за допомогою спорту та активного способу життя. Ми тісно співпрацюємо з Генеральним консульством Турецької Республіки, і для мене пан Генеральний консул став справжнім наставником у питаннях дипломатії», — зазначив він.

Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін нагадав про масштабну гуманітарну роботу, яку веде консульство разом із НСЖУ від початку повномасштабної війни.

«За час війни Громадська організація «Кримські татари Одещини» передала близько двох тисяч візків, ми зі свого боку видали майже 200, які були розподілені за участі НСЖУ. Це реальна, відчутна допомога нашим захисникам», — наголосив він.

Юрій Работін також нагадав, що пан Мухіттін Челік удостоєний найвищої нагороди Загальноукраїнського конкурсу «Українська мова — мова єднання» — «Народне визнання», як символ щирої поваги українського суспільства до його підтримки України.

Передача інвалідних візків стала не просто гуманітарною акцією, а ще одним доказом того, що Туреччина залишається надійним партнером України у найважчі часи — поруч із тими, хто заплатив здоров’ям за нашу свободу.

На закінчення зустрічі присутні зробили спільне фото.