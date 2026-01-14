Бывший президент заявил о недопустимости избирательной кампании до окончания войны и предложил сосредоточить усилия государства на идеологических приоритетах.

В январе 2026 года бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением о недопустимости проведения президентских выборов до окончания боевых действий. На его слова обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий, опубликовав соответствующий фрагмент выступления в Telegram-канале.

По мнению Порошенко, Верховная рада должна официально зафиксировать невозможность проведения выборов в условиях войны. Экс-президент заявил: «Парламент должен заявить, что выборы возможны только тогда, когда закончится война».

Он подчеркнул, что любые выборы в нынешних условиях, по его словам, не будут признаны легитимными. «В противном случае результаты этих псевдовыборов не признает никто», – заявил Порошенко.

Вместо избирательного процесса, по его утверждению, государство должно сосредоточиться на других приоритетах. «Мы должны сконцентрироваться на армии, на мове, на вере, на ЕС и на НАТО», – добавил он.









Источник