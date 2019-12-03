Кабмин выделил 900 миллионов на доставку пенсий в следующем году

Тарифы на доставку пенсий не менялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают даже прямые организационные расходы Укрпочты. Только в прошлом году убытки компании за доставку пенсий были 1,5 млрд грн, в 2018 году - 1,2 млрд. Эта ситуация ставила под угрозу доставку пенсий Укрочтой с 1 января 2020 года. Правительство эту ситуацию исправило - мы установили адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на следующий год,

- сказал Гончарук.

По его словам, это решение особенно важно для жителей маленьких городов и отдаленных регионов Украины, где, кроме стационарных, работают также передвижные отделения "Укрпочты".

Таким образом, с 1 января 2020 года государство обеспечит бесплатную доставку пенсий через сеть АО "Укрпочта" для почти 5 миллионов пенсионеров. Среди них, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство установило новый тариф на услугу "Укрпочты" по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. Таким образом, с 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%.

Как сообщалось, в июле руководитель Укрпочты Игорь Смелянский заявлял, что компания будет осуществлять доставку пенсий с 1 января 2020 года лишь при условии принятия экономически обоснованного или рыночного тарифа.

В 2018 году после заявлений о закрытии отделений и увольнения почтальонов и личного вмешательства Президента Укрпочта получила от Пенсионного фонда 500 млн грн на покрытие убыточности действующего тарифа.

Сейчас стоимость услуги в городе составляет 0,79% суммы пенсионных выплат и 1,56% - в сельской местности.