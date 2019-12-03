 
Информация к новости
  • Просмотров: 49
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Кабмин выделил 900 миллионов на доставку пенсий в следующем году

Категория: Новости / Экономика и финансы

Кабмин выделил 900 миллионов на доставку пенсий в следующем году

Кабинет министров выделил 900 миллионов гривень на обеспечение доставки пенсий в 2020 году. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

 

 

Тарифы на доставку пенсий не менялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают даже прямые организационные расходы Укрпочты. Только в прошлом году убытки компании за доставку пенсий были 1,5 млрд грн, в 2018 году - 1,2 млрд. Эта ситуация ставила под угрозу доставку пенсий Укрочтой с 1 января 2020 года. Правительство эту ситуацию исправило - мы установили адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на следующий год,
- сказал Гончарук.

По его словам, это решение особенно важно для жителей маленьких городов и отдаленных регионов Украины, где, кроме стационарных, работают также передвижные отделения "Укрпочты".

Таким образом, с 1 января 2020 года государство обеспечит бесплатную доставку пенсий через сеть АО "Укрпочта" для почти 5 миллионов пенсионеров. Среди них, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью.

 

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство установило новый тариф на услугу "Укрпочты" по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. Таким образом, с 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%.

 

Как сообщалось, в июле руководитель Укрпочты Игорь Смелянский заявлял, что компания будет осуществлять доставку пенсий с 1 января 2020 года лишь при условии принятия экономически обоснованного или рыночного тарифа.

В 2018 году после заявлений о закрытии отделений и увольнения почтальонов и личного вмешательства Президента Укрпочта получила от Пенсионного фонда 500 млн грн на покрытие убыточности действующего тарифа.

 

Сейчас стоимость услуги в городе составляет 0,79% суммы пенсионных выплат и 1,56% - в сельской местности.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать