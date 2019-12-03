Злая воля или объективный процесс?

В низком уровне образованности украинцев виновата царская Россия и СССР. Об этом заявил 3 декабря преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании «Новое время»

«Уровень образованности, до которого докатилась Украина просто удручает и даже пугает», — написал Компан. По его мнению, это произошло из-за царской России, которая якобы столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, подавляя попытки народа развивать собственную науку, культуру и искусство.

Этой же политики, как утверждает эксперт, придерживалась советская власть, которая «переманивала лучшие умы и яркие таланты» с Украины, но проводила при этом беспощадную ликвидацию безграмотности. «Нас мало и мы, к сожалению, тупеем.», — считает эксперт. Подтверждением этого, по словам Компана, являются новые люди во власти страны.

«Ну, разве могут быть умными люди, которые без всякого образования, часто не умеющие написать двух строк или пораженные патологической нелюбовью к книгам, сумели пролезть на самую верхушку, чтобы вести в будущее десятки миллионов теряющих надежду людей?», — заключил он.

Не могу сказать, на сколько Иван Компан является ученым, мы не знакомы, но в данном случае он выступает в роли пропагандиста. Как к пропагандисту к нему не может быть вопросов. У пропагандиста есть заказчик, его точка зрения и продвигается, как говорится: ничего личного…

Однако, в связи с тем, что идеи, которые распространяет Копман доминируют в информационном пространстве страны, нам следует самим разобраться, так ли это на самом деле?

Я не собираюсь быть адвокатом царской России, хотя на мой взгляд пагубное влияние на украинский народ царизма тоже сильно преувеличено, но что касается наследства полученного нами в 1991 году, за счет которого мы все еще живем все эти годы, то с какой луны оно на нас тогда свалилось?

Я еще помню листовки, в которых экономика Украины в составе СССР, сравнивалась с экономикой Франции. По площади больше любой из зарубежных стран Европы, включая Францию и только что объединившуюся Германию, Украина была «второй среди равных» в советской сверхдержаве. На 1 января 1991 в УССР жили 51 миллион 944 тысячи человек – больше, чем в любой другой союзной республике, кроме РСФСР, или примерно, как в пяти Бельгиях или четырех Нидерландах. С тех пор мир ушел вперед, а мы обезлюдили и обнищали.

В «лихие девяностые», у нас прочно обосновалась триада «капитализм — антисоветизм — бандитизм». Криминал, бандитизм в 1990-е стал одной из форм, с одной стороны, приспособления повседневной жизни к навязываемому полуколониально-компрадорским режимом капитализму, с другой — одомашнивания этого капитализма, превращения в «квази-», «пара-» и т. п. Эта специфическая адаптация не могла не работать на ослабление, истощение жизни народа и необратимые деградирующие изменения в обществе. И все это — на фоне изношенности технической инфраструктуры, кривляние компрадорской верхушки и надвигающегося мирового кризиса.

Иван Компан сетует на ублюдочность «новых лиц» во власти, не читающих книг, так они появились не сегодня, просто сейчас это приобрело вопиющие формы, но это лишь развитее неприглядной тенденции, возникшей четверть века назад.

Нам предстоит ещё долго менять сознание, чтобы вписаться в новую парадигму жизни. И это не только наша украинская проблема, это неумолимая мировая тенденция прихода посткапитализма. К сожалению, человечество в целом не поспевает за реальностью, и коммерческое мышление приводит всех к дезадаптации в жизни. Результат – масштабный социальный кризис, который в разных странах проявляется по-разному.