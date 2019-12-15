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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Украина и Россия попробуют снова договориться насчёт транзита газа в четверг

Категория: Новости / Политика

Украина и Россия попробуют снова договориться насчёт транзита газа в четверг

19 декабря должен состояться очередной раунд трёхсторонних (Украина, Россия, Еврокомиссия) переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины в 2020 году. Об этом заявил вице–президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

«С нетерпением ожидаю следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря. Пришло время послать позитивный сигнал рынкам и потребителям»,
 — написал политик на своей страничке в Twitter.
Напомним, действующий контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается с 1 января 2020 года. На протяжении уже нескольких месяцев стороны пытаются договориться о его продлении, но пока успеха не достигли.

Источник: ТАЙМЕР



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