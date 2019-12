Указано – капитулировать: «партнеры» с Запада ниспослали Украине новое ЦУ

Капитулируя в Донбассе, отказаться де-факто от территорий ОРДЛО – сотворить такой кульбит теперь предлагает украинской власти влиятельная группа закордонных советников. Этот «рецепт» ниспослали никак не «друзья Путина», а аналитики «мозговых центров», бдящих интересы правящих сил держав «атлантического» альянса. Поэтому их посылы рискованно игнорировать правящим в Киеве и поучительно знать всем гражданам Украины (начиная с наивно верящих, будто иноземцы вмешиваются в происходящее в нашей стране, чтобы «развить демократию», а не крупно обогатиться за счет украинцев).

Новый посыл смотрящих от «Партии ослов»

Совсем недавно массовыми демонстрациями под лозунгом «Нет – капитуляции!» президента В. Зеленского понуждали не выполнять «минские» соглашения 2014/15 года (о прекращении официально не объявленной войны в Донбассе), а требовать изменения прежних условий, ужесточив претензии к жителям «ОРДЛО» безоговорочно подчиниться правящим в Киеве. Отчасти новый глава Украины на парижской встрече 9 декабря с лидерами России, Франции и Германии это исполнил, но не «хлопал дверью», сохранив шансы продолжить переговоры и, может быть, даже приступить к исполнению некоего компромиссного решения по «реинтеграции» Донбасса. Ведь одним из незримых, но важных итогов того «нормандского саммита» стало общение глав Украины и России в качестве не заклятых врагов, а оппонирующих, но склонных нормализовать межгосударственные отношения.

Мирно урегулировать конфликт с ОРДЛО выгодно большинству живущих в Украине, но это отвергает группа «игроков мировой политики». И в пику процессу умиротворения в Донбассе из США стали афишировать «особое мнение» Александра Мотыля, профессора Ратгерского университета, давно сотрудничающего с Демократической партией (прослывшей в местном политикуме, как «Партия ослов», т. е. упрямых).

9 декабря на сайте авторитетного издания Foreign Policy («Внешняя политика») была опубликована статья этого политолога под призывным заголовком: «It’s Time for Ukraine to Let the Donbass Go» («Пришло время Украине отпустить Донбасс»). Адресуя её неширокой публике (тем более – украинской), автор высказал там ряд признаний о целях военного конфликта в Донбассе и изложил (не самый честный) приём, рекомендуемый украинской дипломатии»:

«необходимо на некоторое время отложить в сторону вопрос о реинтеграции Донбасса. Киеву не нужно официально передавать эти территории России и одновременно с этим не нужно заявлять о том, что он не заинтересован в их реинтеграции в конечном счете. Возможно, через пару десятилетий для обсуждения этого вопроса настанет подходящий момент…».

Заодно советник Мотыль подсказал «ценное указание» (ЦУ), как президент В. Зеленский может с минимальным ущербом для репутации уклониться от выполнения главного предвыборного обещания избирателям:

«Сделав реинтеграцию Донбасса одним из своих ключевых приоритетов в ходе предвыборной кампании, он сам загнал себя в угол. Однако если он действительно ценит свою страну и свою должность, Зеленский может с легкостью пойти на попятную, переложить всю вину на Путина и изобразить себя жертвой махинаций России, Франции и Германии. Действительно ли Зеленский достаточно находчив, чтобы провернуть такой трюк, пока остается загадкой. Хотя, вполне возможно, именно здесь его навыки шоумена и комедийного актера могут сослужить ему хорошую службу».

То есть «хитрый план», озвученный этим политологом, зиждется на двух достаточно примитивных обманах. Во-первых, предложено фактически отказаться от намерения воссоединить Донбасс с Украиной, но не признаваться в том, а имитировать «переговорный процесс». Во-вторых, рекомендован «бородатый» трюк перекладывания вины за «срыв реинтеграции» – на других, жалуясь в т. ч. на «махинации России, Франции и Германии».

Но зачем так дурачить свой народ и «международную общественность», почему не лучше воссоединить Донбасс? Против такого мирного «сшивания Украины» и восстановления её территориальной целостности политолог «Ослов» с 2015 года муссирует другой набор (тоже лживых) «обоснований», основанных на полуправдах и неправдах, внушенных западной публике тамошними партийными пропагандистами. Украинцам нелишне знать те «клише» и логику приводимых «доводов».

Закордонец узрел в Украине «чужих»

Последнюю статью про «отпуск Донбасса» А. Мотыль начал пугающим заявлением, будто «реинтеграция Донбасса потребует огромных затрат». И далее намекнул:

«Помимо дорогостоящей реконструкции, это повлечет за собой необходимость реинтеграции глубоко пророссийского региона в тот момент, когда Украина наконец начала сближаться с Западом».

Но о каких затратах (на какие нужды) идет речь? Последующие фразы поясняют, что автор подразумевает идеологическое и этно-культурное изменение живущих в Донбассе людей, хотя до 2014 года никакие их региональные особенности не мешали единству Украины в международных делах, а во внешней торговле экспорт оттуда металлопроката и массы других товаров обеспечивал стабильное пополнение общей казны (и доходной части ПФУ). Однако рожденному в США эмигрантами из Львовской области А. Мотылю украинцы, живущие в бассейне Северского Донца, кажутся «чужаками», мол:

«Донбасс неуклонно поддерживал самые ретроградные, антиреформистские, антиевропейские, пророссийские и просоветские политические силы на Украине. Именно Донбасс сделал Виктора Януковича… президентом страны в 2010 году».

Поэтому американский профессор в раже возмущений и откровений не преминул повторить свой (афишируемый с 2015 года) издевательский тезис:

«украинцам стоит задуматься над тем, что российская оккупация этих территорий на самом деле стала большой удачей для их страны».

«Захват Донбасса Путиным в одно мгновение сделал Украину более прозрачной, попросту разорвав сеть коррупции и преступности, которая опутывала Украину, Донбасс и Россию».

В противном случае, как признает А. Мотыль, прозападным политикам в Украине было бы не только трудно провести с 2014 года массу хвалимых американцем «демократических» реформ, но и прийти к власти, заняв своими людьми посты президента и большинства парламентариев.

«Это нанесло вред жителям Донбасса, однако это также позволило продемократическим силам в неоккупированных частях Украины получить контроль над должностью президента и украинским парламентом, Верховной Радой в 2014 году»,

– без обиняков заклинает ратгерский профессор.

Адресуя это признание идейно близким ему читателям (не для ознакомления – сторонних), этот «диаспорянин» схожим образом в 2014 году ратовал и за… «сдачу» Крыма. Тогда в опубликованной 13 марта статье «Що може чекати на Росію в українському «поясі іржі» сей политолог прогнозировал сильное разорение (дотациями Крыму) экономики РФ и ослабление власти В. Путина, а украинских граждан ложно уверил:

«З Україною й українцями все буде добре».

Практика последующей пятилетки лихолетий показала, как мало стоят прогнозы таких «знатоков» типа А. Мотыля и сколь вредны их советы украинскому народу. Тем не менее у этого глашатая «Ослов» есть в нашей стране своя постоянная аудитория и ретрансляторы внушаемых им химерных идей.

Формирование очага предательства на Галичине

Опусы А. Мотыля как «гиганта мысли» регулярно тиражирует (помимо «Тиждня» и др.) редакция сайта «Збруч», принадлежащего ЛМГО «Западная аналитическая группа». Причем по теме «отвоевания» Донбасса там охотно копирайтят и иные спорные мечты, как, например, захват ОРДЛО по примеру проведения в 1995 году хорватскими, боснийскими и иностранными военспецами операции Oluja. И это – не случайно: тамошние аналитики озадачены реваншем «вестернизации» украинского общества, как это понимает группа представителей потомков тех, кто эмигрировал из края при отступлении «освободителей» из «Третьего рейха». Не зря А. Мотыль скрывает от публики, чем занимались его родители до бегства в Германию, а потом – в США.

Городя ряд пропагандистских проектов («Унівська группа», «Несторівська группа»), держатели «Збруча» привержены кругу наставляемых преподавателями и спонсорами Украинского католического университета (УКУ). «Украинскость» и «патриотизм» эти люди трактуют, как следование их политическим воззрениям. А главными авторитетами для них стали присылаемые из закордонья «мудрецы», начиная с президента УКУ (епископа Парижской епархии УГКЦ) Бориса Гудзяка.

Тот уроженец США из семьи видных функционеров «Пласта» охотно хвалился в 2015 году причастностью к замыслам и проведению (бедоносных для массы украинцев) «реформ» еще со времен «Оранжевого Майдана».

А на политической арене они пытались действовать через партию «Самопомощь», провалившуюся на последних выборах. И именно через этих «помощников» с 2015 года исподволь внушали идею «заморозить» войну в Донбассе или даже отказаться от того региона, где голосуют не за тех, кого поучают «мотыли».

Одна из таких «учениц», экс-депутат ВР О. Сыроед, до сих пор пытается взбадривать публику завиральными призывами к разделению и усилению внутриполитических дрязг. После «нормандской» встречи, например, вопя о «зраде», на полном серьезе пыталась пугать (диаспорян в том числе), будто

«за шiсть років війнu не покараний жоден «сепаpатист» чи «терорист». Однак засудженими стали десятки тисяч українських воїнів»…

Такая истерия – благодатная среда для внушения «хитрых планов» А. Мотыля и Ко. А новыми парламентскими глашатаями для них стали деятели из партии «Голос», чей номинальный глава после встречи в Париже вдруг тоже начал истерить и пообещал предъявить некий «новый» план, как тянуть время, откладывая «реинтеграцию» навечно.

Очумелые «крестоносцы» презрели законы Украины. Почему?

Даже бегло ознакомившись с общественно-политическими деяниями… Мотыля и Ко, защитники интересов Украины и бдящие за соблюдением ЗУ могут распознать полный набор деяний, квалифицируемых в УК Украины как «злочини» против основ национальной безопасности Украины (в т. ч. ст. 110 – «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»). Почему же этих иностранных граждан никак не беспокоят ни штатные правоохранители, ни патриоты-волонтеры? Ведь эти соучастники желаемых ими «трансформаций» мировоззрения и реальной жизни украинцев уже давно не скрывают своих планов и «подвигов». Почему же их не ославили на сайте «Миротворец», не вызывают на допросы и т. д.?

Даже если эти «крестоносные» пластуны и т. п. чем-то пригодились команде предыдущего президента П. Порошенко – теперь же власть сменилась? Теперь же взят курс на «оздоровление» украинского государства? Или пока довлеют не законы Украины и законно избранный новый президент?