В Днепре потерявшаяся в новогоднюю ночь собака ездила в машрутках в поисках хозяев

Настоящее приключение пережил пес по кличке Буцефал в первые дни 2020 года. Он гулял со своими хозяевами вечером 31 декабря, когда вдруг рядом начали пускать фейерверк. Испугавшись, собака убежала. Хозяйка сначала пыталась найти питомца самостоятельно, а потом обратилась за помощью через соцсети.

В своем посте Татьяна Сливко рассказала, что ищет Буцефала уже несколько дней. И что по словам очевидцев, пса несколько раз видели в городских маршрутках, куда он заходил то ли спасаясь от холода, то ли в поисках хозяев. При этом очевидцы отмечали, что собака заходила и проезжала несколько остановок, после чего выходила на улицу. И уже через несколько часов после размещения поста неравнодушные жители Днепра помогли найти Буцефала.

"Благодаря всем неравнодушным людям мой Буцефал нашелся!!! Сегодня мы его нашли! Спасибо всем, кто помогал его искать. Особенно :Татьяна и Олег Мельниченко, дай бог здоровья вам и вашей семье! И огромное спасибо Анна Видяева, которая не выгнала собаку и дала шанс вернуться домой!",

- написала Сливко. Она также разместила в сети видео радостной встречи после долгой разлуки.