В Днепре потерявшаяся в новогоднюю ночь собака ездила в машрутках в поисках хозяев

Настоящее приключение пережил пес по кличке Буцефал в первые дни 2020 года. Он гулял со своими хозяевами вечером 31 декабря, когда вдруг рядом начали пускать фейерверк. Испугавшись, собака убежала. Хозяйка сначала пыталась найти питомца самостоятельно, а потом обратилась за помощью через соцсети.
В своем посте Татьяна Сливко рассказала, что ищет Буцефала уже несколько дней. И что по словам очевидцев, пса несколько раз видели в городских маршрутках, куда он заходил то ли спасаясь от холода, то ли в поисках хозяев. При этом очевидцы отмечали, что собака заходила и проезжала несколько остановок, после чего выходила на улицу. И уже через несколько часов после размещения поста неравнодушные жители Днепра помогли найти Буцефала.