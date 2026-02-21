 
20-02-2026, 12:00

На трасі Одеса – Рені знято обмеження руху

С сегодняшнего утра восстановлено движение по автодороге М-15 Одесса – Рени (на Бухаресте). Как сообщили в профильных службах, временный запрет был отменен после стабилизации погодных условий.

 Ограничения вводились из-за сложной метеоситуации — интенсивных осадков в виде снега и ледяного дождя, которые создавали повышенную опасность для участников дорожного движения. Запрещено было движение по трассе для водителей автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта.

 В настоящее время проезд по автодороге государственного значения осуществляется в обычном режиме.


