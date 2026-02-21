Большинство бюджетных средств, предусмотренных на ремонт и содержание дорог в 2026 году, расписаны на декабрь, поэтому сейчас их фактически нет.

Об этом рассказал председатель госагентства по восстановлению Сергей Сухомлин в интервью ЭП.

"В бюджете предусмотрено 12,6 миллиарда гривен, но 7-8 миллиардов расписаны Министерством финансов на декабрь. То есть сейчас этих средств фактически нет", - сообщил он.

По словам Сухомлина, работы приходится планировать частично при имеющемся финансировании и частично с отсрочкой платежей подрядчикам.

Кроме того, он пояснил, что сроки ликвидации выбоин на трассах Киев-Одесса и Киев-Чоп зависят от финансирования и температуры воздуха. Аварийный ремонт начнут, как только это позволят погодные условия.

Напомним:

Ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия, говорит премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В 2026 году на содержание дорог в Украине заложено лишь 15% от минимальной потребности, а деньги на капитальный ремонт вообще не предусмотрены бюджетом.

