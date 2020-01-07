После продолжительной болезни скончался известный одесский фотограф Виктор Ратушный, сообщают его друзья в социальных сетях. Он провел десятки выставок в одесских галереях и музеях, снимал сюжеты в Индии, США, Греции. В частности сотрудничал с известным нью-йоркским отделением фотоагентства «Magnum», с киностудией «Motion Picture Services» и журналом «Blue». Создал серию уникальных снимков во время трагедии 911 в Нью-Йорке.

Персональные выставки:

2019 – «Индия. Сон о Варанаси», Музей западного и восточного искусства, Одесса, Украина.

2018 – «Кинбурнская коса», Музей западного и восточного искусства, Одесса, Украина.

2014 – «4 истории», Арт-гостиная одесского лингвистического центра, Одесса, Украина.

2010 – «7 секунд тишины», Музей западного и восточного искусства, Одесса, Украина. Серия «Океан безмолвия».

2006, 2013 – «Дети ночи», Одесский реабилитационный центр «Дорога к дому»; Музей западного и восточного искусства, Одесса, Украина.

2003 – «Благая весть», галерея при Свято-Архангело-Михайловском монастыре, Одесса, Украина.

2002 – «Сентябрь 11 до и после», галерея при Свято-Архангело-Михайловском монастыре, Одесса, Украина.

1998 – «Афонский дневник», Музей западного и восточного искусства, Одесса, Украина.

1995 – «Между двумя реальностями», Галерея современного искусства, Одесса, Украина.

Совместные выставки:

1993 – «Эмансипация», совместно с графиком Александром Серебряным, кафе «Anyway», Манхэттен, Нью-Йорк, США.

Виктор Ратушный снимал все свои сюжеты на пленку, создавая шедевры с помощью классической технологии фотографии. Прощание с мастером состоится в Одессе в четверг 9 января в 13.00 в Валиховском переулке, 4.