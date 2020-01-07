Митрополит Агафангел поздравил детей в Одесской областной детской клинической больнице с праздником Рождества Христова

7 января 2020 года после завершения праздничной Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский вместе с сотрудниками социального отдела Одесской епархии и отдела по религиозному образованию прибыл в Одесскую областную детскую клиническую больницу, чтобы поздравить маленьких пациентов со светлым праздником Рождества Христова.

Митрополит Агафангел посетил онкогематологическое и неврологическое отделения, где поздравил деток с праздником и вручил им подарки – сладости и мягкие игрушки. Владыка пожелал детям скорейшего выздоровления, подчеркнув, что он будет усердно молиться Богомладенцу об исцелении всех пациентов этой больницы.

Для маленьких пациентов воспитанники детской воскресной школы "Мироносица" храма святой равноапостольной Марии Магдалины и протодиаконский хор Одесской епархии исполнили духовные песнопения и Рождественские колядки.

Митрополит Агафангел поблагодарил за заботу и внимание коллектив лечебного заведения, отметив, что не смотря на мизерную зарплату, отсутствие порой самых необходимых лекарств и современного медицинского оборудования, врачи и медицинские сестры прилагают все усилия, чтобы вылечить больных детей, добрым словом поддержать их родителей, создавая теплую душевную обстановку в каждой палате.

Затем митрополит Агафангел вместе с колядниками направился в Одесскую детскую городскую больницу №3, чтобы принести маленьким пациентам радостную весть о Родившемся Спасителе мира.

У входа в медицинское учреждение высокого гостя и хоровые коллективы встречали сотрудники больницы, которые сердечно приветствовала Владыку и рассказала ему о том, что их больница рассчитана на 175 коек и 6 коек интенсивной терапии. Квалифицированную медицинскую помощь здесь оказывают детям любого возраста.

Митрополит Агафангел посетил все, без исключения отделения лечебного заведения и, зайдя в каждую палату, поздравил всех малышей с праздником Рождества Христова, пожелав детям быстрейшего выздоровления, родителям - терпения и надежду на исцеление, а врачам – мудрости в проведении лечения и любви к маленьким пациентам.

Владыка также вручил каждому ребенку праздничные подарки – сладости и игрушки и благословил всех иконками.

Митрополит Агафангел поблагодарил персонал больницы за их теплое отношение к больным детям и постоянную заботу о том, чтобы маленькие пациенты получили здесь не только медицинскую помощь, но и тепло любящих сердец.