Красный свет и алкогольное опьянение: В Украине хотят значительно увеличить штрафы для пешеходов

В Украине хотят увеличить штрафы для пешеходов. Соответствующий законопроект № 2697 в Верховной Раде зарегистрировал Кабинет министров Украины, передает 112.ua.

Проект закона предлагает увеличить размер штрафов за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения их в состоянии алкогольного опьянения или если такие действия привели к созданию аварийной ситуации.

Пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, будут наказывать штрафом в размере 255 грн. По состоянию на сегодняшний день сумма аналогичного штрафа составляет 51 грн.

Если же пешеходы находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то сумма штрафа для них составит 510 грн. По состоянию на сегодня - 120 грн.

Если нарушение ПДД приводит к аварийной ситуации, то штраф составит 680 грн. Сейчас за такое нарушение налагается штраф в сумме 170 грн.

Новые штрафы вступят в действие только в случае, если их утвердит Верховная Рада и подпишет президент.

Напомним, в декабре прошлого года в Украине суд впервые наказал пешехода, который нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, и заставил его компенсировать водителю 100 тыс. грн за поврежденный автомобиль.