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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Северной Ирландии разрешили однополые браки

Категория: Новости / История и общество

В Северной Ирландии разрешили однополые браки

В Северной Ирландии с понедельника начали официально признавать однополые браки. Об этом сообщает BBC 13 января.
Отмечается, что с сегодняшнего дня однополые пары смогут зарегистрироваться для женитьбы. Первые свадьбы ожидаются в феврале – в неделю Дня святого Валентина. Это связано с тем, что пары должны сообщить о своем намерении вступить в брак за 28 дней до этого.
Также для пар, которые уже женаты, теперь их брак будет официально признаваться. Но те, кто уже находится в гражданском партнерстве, не сможет оформить его в брак на этом этапе. В этом году Бюро Северной Ирландии должно начать консультации о переоформлении гражданских партнерств и роли церкви в однополых браках.
Гетеросексуальные пары также смогут вступать в гражданские партнерства с сегодняшнего дня.
Напомним, в ночь на 22 октября 2019 года в Северной Ирландии вступили в силу изменения в законодательство, которые декриминализируют аборты и однополые браки.
Ранее на территории Великобритании однополые браки были разрешены в Англии, Шотландии и Уэльсе с 2014 года, но не в Северной Ирландии. Тогда местный парламент не утвердил их.


Источник: Корреспондент



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