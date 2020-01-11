Скончался режиссер, снимавший на Одесской киностудии культовые советские фильмы

В Детройте в возрасте 80 лет скончался известный советский режиссер Константин Бромберг, снявший знаменитые фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи». Об этом сообщил сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника». Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе – ну вот, напишу хоть тут",

– написал Михаил Идов. По его словам, режиссер в США ничем связанным с кино не занимался.

Напомним, что Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В конце 1950-х годов он начал работать журналистом. В 1965 году закончил сценарный факультет ВГИКа и стал телережиссером. Работал в творческом объединении «Экран», а позже - на Одесской киностудии, где снял «Приключения Электроника» в 1979 году и «Чародеи» в 1982 году. В 1989 году снял несколько эпизодов детского юмористического киножурнала «Ералаш». Позднее эмигрировал в США.