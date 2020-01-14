Завхоза сгоревшего экономического колледжа отправили под домашний арест

Заведующую хозяйством колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, отправили под ночной домашний арест. Ее подозревают в служебной халатности. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского райсуда.

По версии следствия, в 2014 году сотрудники ГСЧС провели в колледже плановую проверку и составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности, а также вынесли предписание об их устранении.

Именно заведующая хозяйством отвечала за соблюдение этих правил, поэтому ее ознакомили с документами.

«Однако женщина не приняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии», - отмечают в пресс-службе суда.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток, ей запрещено оставлять место проживание с 22:00 до 06:00.