 
Информация к новости
  • Просмотров: 107
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Завхоза сгоревшего экономического колледжа отправили под домашний арест

Категория: Новости

Заведующую хозяйством колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, отправили под ночной домашний арест. Ее подозревают в служебной халатности. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского райсуда.

По версии следствия, в 2014 году сотрудники ГСЧС провели в колледже плановую проверку и составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности, а также вынесли предписание об их устранении.

Именно заведующая хозяйством отвечала за соблюдение этих правил, поэтому ее ознакомили с документами.

 

«Однако женщина не приняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии», - отмечают в пресс-службе суда.

 

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток, ей запрещено оставлять место проживание с 22:00 до 06:00.


Источник: Одессит



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать