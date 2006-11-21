Творческая встреча с художником Леонидом Гервицем (Нью-Йорк) 

18 января в 17.00 в галерее «ARTODESSA» Летнего театра Горсада.

Леонид Владимирович Гервиц - выдающийся живописец и график, мастер художественного портрета, профессор. Живет и работает в США с 1991 года. Выпускник Одесского художественного училища им. Грекова и Ленинградской академии художеств им. Репина, Леонид приезжает в город своего детства и юности, для того, чтобы повидаться с друзьями, соприкоснуться с любимыми местами, показать свои новые работы.

Одесса вдохновляет мастера и пробуждает прекрасные воспоминания.

На творческой встрече будет показан ряд графических произведений Леонида Владимировича.

Творчество Гервица - высококлассные произведения живописи и графики, выполненные в традициях реалистической школы. Ученик, вышедший из мастерской легендарного Виктора Орешникова в Санкт-Петербургской академии художеств, маэстро передает сегодня свои знания и творческий опыт студентам во многих странах, будучи преподавателем Лиги художников-студентов в Нью-Йорке.

Его интерес к историческим личностям и образам обычных людей перевоплощается в постоянную работу над портретами - от Тараса Шевченко и Александра Сергеевича Пушкина до случайно встреченных в Одессе людей с «интересными» лицами, становящимися героями замечательных новых портретов.

Вход на мероприятие свободный.