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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Творческая встреча с художником Леонидом Гервицем (Нью-Йорк) 

Категория: Новости


Творческая встреча с художником Леонидом Гервицем (Нью-Йорк) 

18 января в 17.00 в галерее  «ARTODESSA» Летнего театра Горсада.
Леонид Владимирович Гервиц - выдающийся живописец и график, мастер художественного портрета, профессор. Живет и работает в США с 1991 года. Выпускник Одесского художественного училища им. Грекова и Ленинградской академии художеств им. Репина, Леонид приезжает в город своего детства и юности, для того, чтобы повидаться с друзьями, соприкоснуться с любимыми местами, показать свои новые работы.
 Одесса вдохновляет мастера и пробуждает прекрасные воспоминания. 
На творческой встрече будет показан ряд графических произведений Леонида Владимировича.
Творчество Гервица - высококлассные произведения живописи и графики, выполненные в традициях реалистической школы. Ученик, вышедший из мастерской легендарного Виктора Орешникова в Санкт-Петербургской академии художеств, маэстро передает сегодня свои знания и творческий опыт студентам во многих странах, будучи преподавателем Лиги художников-студентов в Нью-Йорке.
Его интерес к историческим личностям и образам обычных людей перевоплощается в постоянную работу над портретами - от Тараса Шевченко и Александра Сергеевича Пушкина до случайно встреченных в Одессе людей с «интересными» лицами, становящимися героями замечательных новых портретов.
Вход на мероприятие свободный.


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