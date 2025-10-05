Турция отказалась пойти на выполнение условий, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом, об остановке закупок российских энергоносителей. По словам главы Минэнергетики страны Альпарслана Байрактара, Анкара не станет в директивном порядке указывать частным нефтяным компаниям, откуда им поставлять сырье, и не делала этого ранее.

“До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу. Потому что это коммерческие решения, решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтеперерабатывающих компаний. Они выбирали своих поставщиков и свою деятельность исходя из своих коммерческих соображений”, — сказал министр в интервью CNN Turk.

Также Байрактар заявил, что Турция продолжит закупать в РФ природный газ. По его словам, власти не могут оставить жителей страны без топлива, особенно с учетом приближения зимы. “Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. У нас есть договоренности с Россией. Наступает зима”, — подчеркнул он. Турция покупает газ также у Азербайджана и Туркмении, указал глава ведомства.