Несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа относительно отказа Европейского Союза от закупок нефти из России, у объединения не получится прекратить закупки до предварительно согласованного срока.

Об этом говорится в материале Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Один из собеседников издания, который ведет переговоры со странами-членами об отказе от российского газа заявил, что желания отказываться от российской нефти до 2027 года почти нет.

"Странам-членам (ЕС, - ЭП) нужно время, чтобы приспособиться и найти альтернативный источник", - сказал один из дипломатов для Politico.

Еврокомиссия уже предложила законопроект о поэтапном отказе от импорта российских нефти и газа до 1 января 2028 года, чтобы разорвать долговременные энергетические связи с Москвой после ее вторжения в Украину в 2022 году.

В то же время в четверг 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что ЕС должен прекратить покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен начнет переговоры с Венгрией и Словакией в ближайшие недели в рамках своего плана REPowerEU, направленного на прекращение закупок российских энергоносителей.

