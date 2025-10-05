Украинские мужчины при определённых условиях могут получить статус беженца в Великобритании, если основанием для этого является отказ от службы в украинской армии. Об этом сообщает Хоум-офис (Министерство внутренних дел) со ссылкой на обновлённый CPIN (Country Policy and Information Note) — документ, используемый британскими службами по вопросам виз и иммиграции. Обновление состоялось 11 сентября, а обнародовано было 1 октября.

В документе оговаривается, что часть дел об уклонении от службы и дезертирстве украинцев в целом не подпадают под критерии конвенции о статусе беженца и каждое заявление требует индивидуальной оценки.

Среди причин, которые могут служить веским основанием для предоставления убежища тем украинцам, которые уклоняются от военной службы или дезертировали, выделены следующие:

Религиозные и политические убеждения. Отмечается, что в Украине отменена альтернативная служба, и отказавшиеся служить по религиозным или политическим убеждениям не имеют законного способа избежать армии. При этом упоминается, что суды выносят верующим приговоры, власти практикуют аресты, есть случаи пыток, что может считаться преследованием за убеждения. Риск уголовного наказания за уклонение или дезертирство. В отчете фигурируют данные о том, что за уклонение и дезертирство полагаются санкции до 10—12 лет тюрьмы. Также в отчете говорится, что неподобающие условия пребывания в украинских СИЗО часто нарушают статьи 3 Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток и бесчеловечного обращения. Принуждение к действиям, противоречащим гуманности, в частности, военных преступлений. В целом, как написано в документе, военная служба в Украине “не предполагает систематического принуждения к действиям, нарушающим основные правила гуманного поведения”. Однако если заявитель сможет доказать, что его вынуждали к совершению подобных действий, например, военных преступлений, это может послужить основанием для предоставления защиты.

При этом в отчете отмечается, что тяжелые условия несения военной службы в Украине, просто нежелание служить или общая опасность, связанная с войной, сами по себе не являются достаточными основаниями для признания преследования и для предоставления убежища.





