На неделе высокой моды в Милане представители фэшн-отрасли попрощались с великими дизайнером и бизнесменом, скончавшимся в начале сентября.

Миланская неделя моды с ее показом весна-лето 2026 года в этом году посвящена Джоржио Армани и полувековому юбилею его Дома.

Дизайнер, скончавшийся в начале сентября, будто незримо присутствовал на этом празднике моды, и, кажется, показом остался бы доволен. Двор Пинакотеки Брера украсили свечами, звучала живая музыка итальянца Людовико Эйнауди, а в финале к зрителям вышла латвийская модель Агнес Зогла в темном платье с вышитым на груди портретом Армани.





