



Миланский модельер скончался в возрасте 91 года. Прозванный всеми "королем Джорджо", он оставил след в истории итальянской и мировой моды.

В четверг, 4 сентября 2025 года, в возрасте 91 года скончался известный модельер Джорджо Армани. Об этом с "бесконечной скорбью" сообщила компания Armani Group, назвав его своим "создателем, основателем и неутомимой движущей силой".

"Джорджио Армани ушел из жизни мирно, в окружении своих близких, работая до последних дней. Он был предтечей, распространив свое видение моды на все аспекты жизни", - говорится в тексте, опубликованном группой. "Компания с пятидесятилетней историей продолжит придерживаться своих ценностей независимости. Семья и сотрудники будут стремиться сохранить ее дух," - добавляется в нем.

Армани на презентации своей мужской коллекции Emporio Armani осень-зима 2017-2018. Antonio Calanni/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Армани основал свою бизнес империю в 1975 году. Сегодня она оценивается в 10 миллиардов долларов, насчитывает сотни магазинов по всему миру и несколько брендов как класса люкс, так и массового рынка.

Его считают символом Made in Italy, привнёсшим в фэшн-индустрию сдержанную элегантность. Он на протяжении десятилетий одевал в свои платья и костюмы от-кутюр звёзд Голливуда. Armani Group продаёт помимо одежды аксессуары, мебель, парфюмерию, косметику, книги, цветы и даже шоколад. Благодаря своему таланту бизнесмена Армани попал в список 200 богатейших людей мира по версии Forbes.

Ричард Гир в костюме от Армани в фильме "Американский жиголо".

Не взирая на свой возраст, Джорджо Армани продолжал удивлять мир моды. В конце августа в роскошной обстановке Венецианского кинофестиваля, он запустил совершенно новую платформу, посвящённую архивам модного дома, организовав ужин в поддержку ЮНИСЕФ.

Одновременно с этим он подписал контракт на создание новой формы для игроков итальянского футбольного клуба "Ювентус".





Армани на Неделе моды в Милане в 2018 году.

Причины смерти модельера пока не оглашены. В июне этого года он впервые пропустил Миланскую неделю моды, как сообщалось, из-за того, что проходил лечение от неназванной болезни. Известно также, что незадолго до смерти он готовил крупное мероприятие, посвящённое празднованию 50-летия своего культового дома.

Церемония прощания с Джорджо Армани пройдет 6-7 сентября в Милане.





Источник