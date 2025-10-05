Обработка большей части бюллетеней по итогам второго дня парламентских выборов в Чехии позволяет прогнозировать победу популистской партии ANO экс-премьера Бабиша.

В Чехии по итогам двухдневных парламентских выборах предварительно побеждает евроскептическая и правопопулистская партия ANO миллиардера и экс-премьера Андрея Бабиша, получившая около 36%. На втором месте – правящий правоцентристский блок "Вместе" премьер-министра Петра Фиалы с 22,3%. Следом идут правоцентристы из партии STAN ("Мэры и независимые") и популисты из "Свободы и прямой демократии". Недавно созданные движение "Автомобилисты" и "Чешская пиратская партия" замыкают список преодолевших к этому часу пятипроцентный барьер, необходимый для получения депутатских мандатов.

Официальные итоги выборов будут обнародованы 6 октября, но предварительный расклад позволяет предположить, что партия Бабиша едва ли сможет рассчитывать на правительство большинства, а значит, встанет вопрос о партнере по коалиции.

ANO - союзница правопопулистских сил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте. В ходе подготовки к выборам Бабиш обещал чехам улучшить экономическую ситуацию в стране и сократить помощь Украине.

Источник