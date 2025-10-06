Министерство юстиции Украины удалило свою информацию о том, что украинцы должны зарегистрировать в реестре недвижимость, которую приобрели до 2013 года.

Позавчера СМИ распространили заявление министерства, где говорилось, что недвижимость, приобретенную до 1 января 2013 года, людям нужно самостоятельно вносить в новый госреестр, поскольку данные из старого не были автоматически перенесены в новую систему.

После этого Минюст удалил свое первое сообщение и выпустил уточненную информацию. Там уже говорилось, что никакой перерегистрации проводить не надо. ”Собственнику, право собственности на недвижимое имущество которого было зарегистрировано до 2013 года, не нужно совершать никаких действий для признания государством его права собственности”, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что владелец жилья “по собственному желанию может обратиться за государственной регистрацией своего права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество”.

Ранее писалось

Данные из Реестра прав собственности на недвижимое имущество не вошли автоматически в новый Государственный реестр прав. Тем, кто приобрел право собственности до 2013 года, нужно внести его в новый реестр самостоятельно.

Об этом информирует Министерство юстиции Украины.

То есть, если право собственности было зарегистрировано в Реестре прав собственности на недвижимое имущество, его следует теперь зарегистрировать уже в Государственном реестре прав.

Министерство советует обратиться к государственному регистратору в ЦНАП или нотариусу, которые работают в пределах области, где расположена недвижимость. Предварительно подготовив документы, подтверждающие право собственности (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и т.д.).

"Если недвижимость расположена в АР Крым, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях или Севастополе - можно обратиться к любому государственному регистратору или нотариусу в Украине", - говорится в сообщении.

13 октября такую возможность получат также владельцы недвижимости в Черниговской области, добавляют в Министерстве юстиции.

Подать заявление можно также онлайн через "Дію" (кроме г. Киева, Луганской и Донецкой областей).

Если право собственности приобретено до 2013 года, его государственная регистрация является бесплатной.





