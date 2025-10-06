Гарвардская школа бизнеса (HBS) в США третий год сохранила статус самой престижной MBA-программы (магистр бизнес-администрирования) в мире. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Businessweek Best B-Schools

Согласно результатам опроса студентов и выпускников, более 20% назвали Гарвард школой, которую избрали бы в случае отсутствия финансовых и вступительных ограничений.

На втором месте оказалась Стэнфордская бизнес-школа (15%). Ни один другой университет не набрал более 5%.

При том, что Гарвард занял лишь четвертую позицию в общеамериканском рейтинге, бренд бизнес-школы до сих пор считается “золотым стандартом” управленческого образования, а главной привлекательностью диплома HBS есть возможности для карьеры и глобального признания.

В то же время обучение в Гарварде становится все дороже: годовая плата за обучение выросла на 5,5% и составляет $87,6 тыс. Конкурс тоже высок — только 14% абитуриентов получают приглашение.

Впрочем, выпускникам Гарварда не всегда легко найти работу: в прошлом году только 77% искавших работу выпускников нашли ее в течение трех месяцев после выпуска. Однако, по словам аналитиков, самое упоминание Гарварда в резюме значительно повышает шансы на успех.

HBS остается популярна и среди иностранных студентов. Треть иностранцев в выборке Bloomberg назвали Гарвард своей “школой мечты”.

При этом Лондонская бизнес-школа и французская Insead набрали чуть более 3%.