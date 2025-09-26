В Украине, несмотря на военное положение, в сентябре традиционно стартовал новый учебный год: школьники вернулись в классы, а студенты — в аудитории. При этом образовательный рынок все активнее адаптируется к новым условиям, и особое внимание привлекают частные учебные заведения, которые демонстрируют заметную динамику развития и финансовых показателей.

На конец второго квартала 2025 года был составлен рейтинг самых доходных университетов и школ. Об этом сообщают аналитики YouControl.Market.

Среди вузов абсолютным лидером по доходам в 2024 году стала Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), заработавшая 653,2 млн грн, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. На втором месте — Украинский католический университет (494,8 млн грн), а замыкает тройку лидеров Закарпатский венгерский институт имени Ф. Ракоци II (454,7 млн грн). В десятку также вошли Европейский университет, Киевский университет культуры, Международный гуманитарный университет (Одесса), Киевский медицинский университет, Киевский международный университет, Международный экономико-гуманитарный университет им. С. Демьянчука в Ровно и Университет короля Даниила в Ивано-Франковске.

Что касается школьного образования, то лидером по доходам снова стал дистанционный центр образования "Оптима" с показателем 401,9 млн грн. На втором месте оказалась Новопечерская школа в Киеве, которая за год увеличила выручку до 237,5 млн грн. Третью позицию занимает сеть частных школ КМДШ ("Креативная Международная Детская Школа"), заработавшая 218,4 млн грн. В топ-10 вошли также львовская "Школа свободных и неравнодушных", а также киевские "Атмосферная школа", "Лико-Школа", "Мидгард", "МрійДій", "Школа Базис" и Печерская международная школа.

Примечательно, что восемь из десяти самых доходных частных школ расположены в Киеве. Исключение составил лишь один львовский лицей, что подчеркивает высокую концентрацию коммерческого школьного образования именно в столице и понятно почему. Именно в столице сконцентрированы финансовые потоки в том числе и коррупционные, то есть имеется состоятельный родитель, который готов платить





