"Одна команда" Соросята против ЗЕ, соросята начинают и выигрывают? ВИДЕО

Флаги в руки, транспаранты - на шею! С вещами на выход!

Поражает не то, с какой скоростью тонет все это сборище "министров-реформаторов" и даже министерок, а то, с какой радостью подавляющее большинство украинцев наблюдает за этим процессом.

Согласитесь, у почти у каждого есть свой, очень уж любимый министр, который успел добавить личной "радости" человеку. Теперь за министрами надо вытолкать также их идеи и особенно конгениальные законодательные инициативы.

И ведь упираться буд ут, цепляться, блеять и повизгивать. Но, как говорят в одной правильной стране, "ВСЕ - ТАК ВСЕ"!

Очень важное уточнение. Можно, конечно, попытаться сделать вид, что ничего не произошло - не в первый раз. Но, ведь серия сливов разговоров только началась. И каким будет рейтинг лидера страны, если его собственные министры так хают?

Тут надо четко - "Я НЕ ЛОХ!" и этих лохов и лошиц гнать в три шеи. Иначе - обратное(((