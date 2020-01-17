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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

"Одна команда" Соросята против ЗЕ, соросята начинают и выигрывают? ВИДЕО

Категория: Новости / Политика


"Одна команда" Соросята против ЗЕ, соросята начинают и выигрывают? ВИДЕО

 

 

Флаги в руки, транспаранты - на шею! С вещами на выход!
Поражает не то, с какой скоростью тонет все это сборище "министров-реформаторов" и даже министерок, а то, с какой радостью подавляющее большинство украинцев наблюдает за этим процессом.
Согласитесь, у почти у каждого есть свой, очень уж любимый министр, который успел добавить личной "радости" человеку. Теперь за министрами надо вытолкать также их идеи и особенно конгениальные законодательные инициативы.
И ведь упираться будут, цепляться, блеять и повизгивать. Но, как говорят в одной правильной стране, "ВСЕ - ТАК ВСЕ"!
Очень важное уточнение. Можно, конечно, попытаться сделать вид, что ничего не произошло - не в первый раз. Но, ведь серия сливов разговоров только началась. И каким будет рейтинг лидера страны, если его собственные министры так хают?
Тут надо четко - "Я НЕ ЛОХ!" и этих лохов и лошиц гнать в три шеи. Иначе - обратное(((

 - пишет на своей странийе ФБ Михаил Дейч

"Одна команда" Соросята против ЗЕ, соросята начинают и выигрывают? ВИДЕО

 

Самовлюблённое чучело с неправильным прикусом, сопровождающее все посты своими фото, вместо подачи заявления об отставке в парламент, чье правительство оно возглавляет, подало его в фейсбук и президенту
 - пишет на своей странийе ФБ Елена Дьяченко


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