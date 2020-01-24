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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Эрдоган прилетит с визитом в Украину

Категория: Новости / Политика

Эрдоган прилетит с визитом в Украину

Президенты Украины и Турции обсуждали ранее подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое планируется провести в Киеве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину на следующей неделе. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает администрация турецкого лидера.

"Наш президент планирует визит в Украину 3 февраля",
 – говорится в коротком сообщении.
Программа визита Эрдогана будет объявлена позднее.
Напомним, в начале августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Турции. Тогда он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем. А в ноябре стало известно, что Зеленский обсудил с Эрдоганом по телефону подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое планируется провести в Киеве.


Источник: Корреспондент



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