Генеральный консул КНР в Одессе СУН Лицюнь заверил одесситов, что коронавирус будет побежден 

Генеральный консул КНР в Одессе СУН Лицюнь провел пресс-конференцию, посвященную распространению опасного вируса гриппа, определяемого сегодня как коронавируса.

Как известно, вирус начал свое распространение по всему миру из КНР, город Ухань. Это произошло в конце прошлого года и количество заболевших вирусом в мире дает основание опасаться эпидемии.

Правительство Китая отнеслось к сложившейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом внимательно и предприняло серьезные шаги по организации противодействия его распространению. Так, сразу после нового года (25 января по китайскому календарю) в Китае было проведено экстренное заседание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, на котором были рассмотрены и приняты к действию комплексные меры по борьбе с заболеванием в масштабах всей страны. Сразу после этого в Ухань прибыл премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, приехали туда и специалисты-эпидемиологи. Медики предприняли все нужные действия для локализации заболевания и противодействию его распространению в стране и мире. Город Ухань закрыли на карантин, прекратив всякие с ним транспортные сообщения. В Ухане идет интенсивное строительство двух дополнительных больниц на 2000 койко-мест, врачи ведут прием и тщательно проверяют всех заболевших. Для населения также были разработаны меры профилактики и борьбы с заболеванием.

Г. СУН Лицюнь подчеркнул, что действия Китая по противоборству вируса высоко оценивает мировая общественность и представители ВОЗ. Так, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус в свое время отметил, что ВОЗ не видит оснований для того, чтобы блокировать международные торговые взаимоотношения с Китаем, а также отменять туристические поездки.

Генеральный консул КНР в Одессе напомнил, что Китай и Украину всегда связывали добрые партнерские отношения, и Китайское правительство делает все, чтобы инфекция не достигла Украины.

С другой стороны, уверил СУН Лицюнь, принимаемые китайским правительством меры по борьбе с коронавирусом, профессиональная работа медиков и соблюдение правил профилактической гигиены в скором времени приведет к тому, что вирус будет побежден и опасное заболевание отступит.



Китайский народ непременно одержит окончательную победу над коронавирусом нового типа,

– сказал СУН Лицюнь под аплодисменты собравшихся.