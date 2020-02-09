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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Грета Тунберг снимется в новом сериале от ВВС

Категория: Новости

Грета Тунберг снимется в новом сериале от ВВС

ВВС Studios анонсировали съемки документального научного сериала о юной шведской активистке Грете Тунберг. Об этом компания сообщила на своем сайте, передает издание ВЕСТИ.

В сериале Грета встретится с политиками и бизнесменами, чтобы рассказать об экологических проблемах планеты и сподвигнуть власть имущих к изменениям ситуации, которая в последние годы стала критической. Кроме активистки своими мнениями по поводу климатических изменений поделятся ученые и эксперты глобального потепления.

Сериал будет сопровождать международный "крестовый поход" Греты, который выводит ее на линию фронта изменений климата в наиболее удивительных местах на Земле - пока она изучает, что как можно ограничить климатические изменения и ущерб от них,
- говорится на сайте ВВС Studios.

Создатели нового сериала хотят показать влияние экоактивизма на становление 17-летней Греты, а также акцентировать внимание на отличиях ее жизни от жизни обычных тинейджеров. Кроме того, из сериала зрители узнают, как она пишет свои речи.

Изменение климата - это, пожалуй, самая важная проблема нашей жизни. Поэтому основательный сериал, который покажет научную сторону этого сложного явления, будет достаточно своевременным,
- заявляет продюсер BBC Studios Роб Лиддел.

От считает, что снимать человека, действиями которого восхищается весь мир – "невероятная привилегия".

Название сериала и дата выхода его в прокат BBC Studios пока не сообщают.



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