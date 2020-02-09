Грета Тунберг снимется в новом сериале от ВВС

ВВС Studios анонсировали съемки документального научного сериала о юной шведской активистке Грете Тунберг. Об этом компания сообщила на своем сайте, передает издание ВЕСТИ.
В сериале Грета встретится с политиками и бизнесменами, чтобы рассказать об экологических проблемах планеты и сподвигнуть власть имущих к изменениям ситуации, которая в последние годы стала критической. Кроме активистки своими мнениями по поводу климатических изменений поделятся ученые и эксперты глобального потепления.
Создатели нового сериала хотят показать влияние экоактивизма на становление 17-летней Греты, а также акцентировать внимание на отличиях ее жизни от жизни обычных тинейджеров. Кроме того, из сериала зрители узнают, как она пишет свои речи.
Название сериала и дата выхода его в прокат BBC Studios пока не сообщают.